Ông Trump hé lộ khả năng đạt thỏa thuận lớn sau cuộc gặp với đặc phái viên Nga

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 5/11, Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ ông đã có cuộc gặp riêng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Ông Dmitriev đã có mặt tại Washington để tham gia các cuộc đàm phán do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì, với sự góp mặt của đại diện từ cả Moscow và Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: New York Times

“Tôi không thể tiết lộ nội dung thảo luận. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng một thỏa thuận sẽ được hình thành - một thỏa thuận rất lớn. Không chỉ dừng lại ở Ukraine, mà thậm chí có thể bao gồm cả châu Âu”, ông Trump nói, đồng thời hứa hẹn về một “thỏa thuận lớn, tuyệt vời” sẽ khiến tất cả các bên “vô cùng phấn khởi”.

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ đã không nêu chi tiết về nội dung thỏa thuận hay cách thức nó có thể định hình lại mối quan hệ giữa Nga, Mỹ và các quốc gia châu Âu. Ông cũng xác nhận bản thân chưa trực tiếp gặp gỡ các quan chức Ukraine tham dự sự kiện tại Nhà Trắng.

Cuộc đối thoại giữa các đại diện của Moscow và Kiev tại Nhà Trắng hôm 5/11 diễn ra sau lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày giữa Nga và Ukraine tại thị trấn tiền tuyến Alyoshki thuộc vùng Kherson, một thỏa thuận đạt được với sự tham gia thúc đẩy của bà Melania Trump. Lệnh ngừng bắn tạm thời này đã tạo điều kiện cho các đội ngũ nhân đạo của Nga và Ukraine vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đồng thời sơ tán gần 800 thường dân.

Ông Trump cho rằng chiến dịch tại Alyoshki và cuộc gặp tại Nhà Trắng có thể trở thành những bước đệm hướng tới một giải pháp toàn diện hơn cho xung đột Nga - Ukraine. Những diễn biến này xuất hiện ngay trước vòng đàm phán 3 bên do Mỹ làm trung gian, dự kiến ​​diễn ra trong các ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của ông Trump - Jared Kushner dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn của Washington, trong khi trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn của Moscow.

Nỗ lực ngoại giao mới của Tổng thống Trump diễn ra chỉ vài ngày sau khi đảng Cộng hòa của ông phải hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, qua đó mất quyền kiểm soát cả hai viện thuộc Quốc hội.

Các nhà phân tích Nga cảnh báo chiến thắng của đảng Dân chủ Mỹ có thể gây khó khăn cho các nỗ lực đàm phán của Washington với Moscow. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nắm giữ thẩm quyền đáng kể đối với chính sách đối ngoại, nên có lẽ còn quá sớm để Ukraine ăn mừng hay yêu cầu thêm viện trợ từ Mỹ.