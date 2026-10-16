Ông Trump gọi việc Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga là “đáng hổ thẹn”

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không lực Một tại Missoula, bang Montana, ngày 14/10/2026, trước chuyến bay trở về Căn cứ Liên hợp Andrews. (Ảnh: REUTERS/Evan Vucci)

Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Kyiv từ bỏ thỏa thuận ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng do ông Trump công bố. Ông Zelenskyy cũng chỉ trích việc ông Trump sẵn sàng đạt thỏa thuận với Moskva.

“Ông ấy chỉ khiến giá dầu thế giới tăng cao hơn. Tôi cho rằng điều đó thật đáng hổ thẹn”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, sau khi Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn Rosneft ở phía Đông Nam Moskva. Cơ sở này góp phần cung cấp nhiên liệu cho thủ đô Nga.

“Có rất nhiều mục tiêu có thể tấn công, nhưng khi các bạn nhắm vào những nhà máy lọc dầu sản xuất dầu diesel - loại nhiên liệu mà các bạn biết đấy, chúng ta cần và thế giới cũng cần - thì đó không phải là việc làm có ích cho thế giới”, ông Trump nói.

Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), nhắm vào các cơ sở năng lượng như nhà máy điện, khiến nguồn cung nhiên liệu tại Ukraine bị gián đoạn. Trả lời phỏng vấn báo Financial Times, ông Zelenskyy khẳng định Ukraine đã hết kiên nhẫn.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022.

Trả lời Newsmax, ông Trump nhắc lại quan điểm rằng ông Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin không ưa nhau, khiến việc chấm dứt xung đột trở nên khó khăn.

“Tôi không phải là người hâm mộ ông Zelenskyy. Tôi cho rằng cả hai thực sự đều muốn cuộc chiến kết thúc, nhưng tôi thấy ông Zelenskyy khó làm việc cùng hơn ông Putin”, ông Trump nói.

Trong lúc ông Trump gây sức ép buộc Kyiv dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, Ukraine phải đối mặt với việc giảm quyền sử dụng một hệ thống vệ tinh mà nước này dựa vào để liên lạc trên chiến trường và vận hành UAV.

Hai quan chức Mỹ và một quan chức phương Tây được thông tin về vấn đề này cho biết lệnh hạn chế được đưa ra từ bên trong Nhà Trắng. Họ không nêu rõ ai là người quyết định hoặc chịu trách nhiệm thực thi lệnh.