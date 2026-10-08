Ông Trump gọi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan là 'thật tuyệt vời'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hoan nghênh thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia trong khuôn khổ một cơ chế phòng thủ tập thể mới có sự tham gia của ba nước.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Tư trước khi lên đường tới Texas, ông Trump được hỏi về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan triển khai lực lượng quân sự tới Saudi Arabia theo Liên minh Phòng thủ Mecca.

"Tôi nghĩ họ muốn giúp Saudi Arabia, và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời", ông trả lời.

"Phòng thủ và đối thoại song hành"

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan hôm thứ Hai đã thúc đẩy tăng cường khuôn khổ phòng thủ chung khi các quan chức chính trị và quân sự cấp cao của ba nước nhóm họp tại Riyadh trong một phiên họp khẩn cấp.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, ba nước đã thảo luận các biện pháp hỗ trợ năng lực phòng thủ của Saudi Arabia, đồng thời xem xét những cách thức giải quyết các vấn đề trong khu vực một cách hòa bình thông qua đối thoại.

Liên minh được Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan thành lập hồi tháng 8. Sau đó, ba nước nhất trí xây dựng các thể chế thường trực, đồng thời tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tập thể.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, ba nước nhất trí rằng lực lượng quân sự và các năng lực phòng thủ có thể nhanh chóng được triển khai tới Saudi Arabia trong khuôn khổ liên minh.

Các bên cũng lên án những nỗ lực nhằm tấn công hai thành phố linh thiêng Mecca và Medina, đồng thời tái khẳng định cam kết đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia và các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman, cho biết liên minh vẫn cam kết đối phó với các cuộc tấn công và bảo vệ vương quốc, trong khi các biện pháp răn đe tập thể sẽ được sử dụng để đối phó với các mối đe dọa và những bên chịu trách nhiệm.

Một phát ngôn của đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính phủ nước này sẽ trình thỏa thuận quốc phòng với Saudi Arabia và Pakistan lên quốc hội trong vài ngày tới. Động thái này mở đường cho quá trình phê chuẩn, qua đó có thể dẫn tới khả năng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia.

Houthi gia tăng các cuộc tấn công

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công gần đây tại Saudi Arabia, trong đó có các vụ tập kích nhằm vào cơ sở của Saudi Aramco, sân bay và các địa điểm quân sự.

Saudi Arabia cũng cho biết, Houthi đã tìm cách tấn công các thành phố linh thiêng Mecca và Medina trong 9 năm qua, trong đó có 2 vụ xảy ra hồi tháng 9, khiến các quốc gia Arab và Hồi giáo lên án.

Các cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Houthi đã leo thang kể từ đầu tháng 7, sau nhiều năm tương đối yên ổn.

Yemen rơi vào xung đột kể từ khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh vào năm 2014, trước khi liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Houthi tiếp tục giao tranh với lực lượng chính phủ kể từ khi nội chiến Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7, thời điểm lực lượng này tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Riyadh và bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Thế Hải (Theo AA, Trtworld)