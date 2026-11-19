Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm tiệc chiêu đãi chào mừng tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến. Ảnh Reuters.

Trả lời phỏng vấn đài Fox News, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh sự long trọng trong lễ đón tiếp mà phía nước chủ nhà dành cho mình.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã trực tiếp ra sân bay đón Tổng thống Trump. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện nghi thức này đối với một nguyên thủ nước ngoài kể từ khi nhậm chức, nhằm đáp lại nghĩa cử tương tự mà ông Trump từng dành cho ông tại Căn cứ liên hợp Andrews hồi tháng 9. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao nhau cái ôm ngắn ngay tại sân bay.

"Ông ấy là một vị chủ tịch tuyệt vời, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của Trung Quốc, và ông ấy chưa từng ra sân bay đón bất kỳ ai," ông Trump chia sẻ khi được hỏi về kỳ vọng tại hội nghị thượng đỉnh ba bên. "Không chỉ vậy, sự hoành tráng, vẻ đẹp, nghi lễ trang trọng, hàng nghìn người dân, các em nhỏ, binh lính... tất cả thể hiện sự tôn trọng rất lớn và tôi trân trọng điều đó. Đây là một thắng lợi lớn cho chúng ta, và cũng là thắng lợi lớn cho Trung Quốc."

Chuyến đến thăm của ông Trump diễn ra ngay sau khi ông Tập và ông Putin có những bài phát biểu sắc bén tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, lên án chủ nghĩa "bảo hộ" thương mại và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phát biểu trước hội nghị, ông Trump khẳng định Mỹ đã là một cường quốc Thái Bình Dương suốt hàng trăm năm qua và ca ngợi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), ông nhận xét: "Công nghệ này gần như hoàn toàn tốt đẹp, nhưng vẫn tồn tại một số yếu tố tiêu cực và chúng ta cần hết sức thận trọng", đồng thời bày tỏ sự phản đối đối với các quy định có nguy cơ "bóp nghẹt" ngành công nghiệp này.

Tổng thống Trump kiên quyết đưa vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân làm trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh, bất chấp việc Bắc Kinh nhiều lần từ chối tham gia đàm phán cùng Washington và Moskva – hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù chưa có xác nhận nào về một cuộc gặp sắp diễn ra. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bày tỏ kỳ vọng việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng sẽ giúp xây dựng nền hòa bình lâu dài.

Theo lịch trình, trước phiên thảo luận ba bên, ông Trump sẽ hội đàm và dùng bữa trưa làm việc với ông Tập. Các quan chức Mỹ và Nga cũng xác nhận ông Trump sẽ có cuộc gặp song phương riêng với ông Putin, dù phía Moskva lưu ý không có kế hoạch cho các cuộc đàm phán toàn diện tại cuộc gặp này.