Ông Trump gọi cho Google để đổi tên Đại Tây Dương nhưng bị từ chối

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động ở bang South Carolina hôm 21/10. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc vận động trước bầu cử giữa kỳ ở bang South Carolina, Mỹ, hôm 21/10 (giờ địa phương), ông Trump cho biết từng cân nhắc đặt tên mình hoặc tên nước Mỹ cho một trong hai đại dương giáp lãnh thổ Mỹ là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

“Tôi sẽ không đặt tên Trump hay Mỹ cho bất kỳ đại dương nào khác ngoài hai đại dương này”, ông nói với đám đông.

Sau đó, ông kể đã gọi cho Google để hỏi liệu tập đoàn công nghệ này có thể đổi tên đại dương trên Google Maps hay không, theo Business Insider.

Trước đó, Google đã thay đổi tên hiển thị tại Mỹ của Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” và hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” sau khi ông Trump ký các sắc lệnh hành pháp liên quan.

“Tôi đã nói chuyện với một người rất tài giỏi tên Sundar. Ông ấy đứng đầu toàn bộ Google”, ông Trump nói, nhắc đến CEO Sundar Pichai. Ông cũng dành lời khen cho đồng sáng lập Google Sergey Brin, gọi cả hai là “những người cực kỳ tài giỏi”, trước khi đùa rằng họ vẫn còn “choáng váng vì chuyện vịnh biển”.

Ông Trump kể mình đã trực tiếp nêu ý tưởng với Pichai: “Sundar, tôi đang nghĩ đến Đại Tây Dương. Ông có xử lý được việc này không?”.

“Không, không, không. Lần này tôi không làm đâu”, ông Trump thuật lại câu trả lời của Pichai. “Đại dương là chuyện khác, thưa ngài. Chúng bao phủ lãnh thổ của rất nhiều quốc gia. Xin đừng yêu cầu chúng tôi làm việc đó”.

“Vậy có lẽ tôi sẽ thôi”, ông Trump nói với đám đông, rồi hỏi: “Tôi có nên bỏ ý định này không?”. Sau đó, ông tự trả lời: “Tôi nghĩ cứ giữ nguyên tên Đại Tây Dương”.

Google chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Đây không phải lần đầu ông Trump đề xuất đổi tên đại dương. Tại một cuộc vận động ở bang Tennessee hồi đầu tháng 10, ông từng nêu ý tưởng gọi Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương là “Đại dương Trump” hoặc “Đại dương châu Mỹ”, theo Washington Post.

Ông cũng từng đề cập việc đổi tên một con sông, gọi bang New Mexico là “New America” và đổi tên eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump”.

Dù các ý tưởng trên vẫn dừng ở mức đề xuất, Google Maps đã cập nhật tên “Vịnh Mỹ” và “Hồ Mỹ” cho người dùng tại Mỹ sau khi các tên gọi mới được đưa vào hồ sơ liên bang. Người dùng ở Mexico và Canada vẫn nhìn thấy tên gọi ban đầu của vịnh biển và hồ nước. Tại các khu vực còn lại trên thế giới, Google hiển thị tên gốc, kèm tên mới do ông Trump đề xuất trong ngoặc đơn.

Những thay đổi này đặt các đơn vị sản xuất bản đồ phục vụ thị trường quốc tế trước một bài toán khó.

“Mức độ chấp nhận trên phạm vi quốc tế cũng là yếu tố cần tính đến, bởi một số quốc gia có thể không công nhận tên gọi mới”, Joseph Wright, CEO công ty sản xuất quả địa cầu Replogle Globes, nói với Business Insider sau khi ông Trump ra lệnh đổi tên hồ Ontario.

“Chúng tôi bán quả địa cầu trên toàn thế giới”, ông Wright cho biết.

Hiện tại, ý tưởng đổi tên Đại Tây Dương của ông Trump dường như đã dừng lại trước khi có thể xuất hiện trên Google Maps.