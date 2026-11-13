Ông Trump giục Thượng viện Mỹ duyệt gói 350 tỷ USD quốc phòng trước khi quốc hội 'đổi chủ'

Theo báo The Hill, Tổng thống Trump hôm 12/11 viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi đã tái thiết quân đội trong nhiệm kỳ đầu tiên và giờ chúng ta đang thực hiện điều đó một lần nữa, với quy mô lớn hơn và tốt hơn bao giờ hết! Phe Dân chủ cực đoan, những người sẽ chiếm đa số trong Quốc hội Mỹ khóa tới, đã tuyên bố rõ ràng rằng ưu tiên hàng đầu của họ là ngăn cản và chống lại khoản đầu tư mang tính lịch sử này vào an ninh quốc gia của chúng ta”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Arise News

“Họ muốn để các quân nhân của chúng ta rơi vào tình thế yếu ớt và không được bảo vệ, trong khi người dân Mỹ mong muốn các quân nhân của mình phải an toàn và mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi kêu gọi ban lãnh đạo Thượng viện hãy lập tức thúc đẩy dự luật ngân sách trị giá 350 tỷ USD, nhằm mang lại cho các quân nhân dũng cảm của chúng ta lợi thế quyết định mà họ xứng đáng có được”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đảng Cộng hòa “phải hành động ngay bây giờ”, viện dẫn lý do vì “đảng Dân chủ sẽ không bao giờ làm điều đó”.

Đảng Cộng hòa hiện chỉ còn vài tuần để phê duyệt các dự luật trước khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ từ tháng 1/2027, sau những thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 vừa qua.

Thông qua các bài phát biểu, sự kiện và thông điệp trên mạng xã hội, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã nhiều lần thúc giục quốc hội phê duyệt gói ngân sách trị giá 350 tỷ USD, vốn bao gồm một số ưu tiên của ông Trump.

Đề xuất 350 tỷ USD này bao gồm 47 tỷ USD để mở rộng sản xuất đạn dược, 17 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ nội địa “Vòm Vàng”, hơn 48 tỷ USD dành cho các loại khoáng sản thiết yếu và khoảng 103 tỷ USD cho các hệ thống tự hành chi phí thấp, trí tuệ nhân tạo cùng các hệ thống đối phó với thiết bị bay không người lái.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc lập luận rằng các khoản đầu tư như vậy là yếu tố then chốt để củng cố quân đội Mỹ, mở rộng nền tảng công nghiệp quốc phòng và đảm bảo an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc. Tuy nhiên, tháng trước, một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cảnh báo họ sẵn sàng ngăn chặn gói ngân sách này nếu chính quyền không có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga.

Đảng Dân chủ hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các động thái mới của chính quyền Trump.