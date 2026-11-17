Theo phân tích mới của CNBC dựa trên các bản kê khai tài chính thường niên và định kỳ, các tài khoản đầu tư của Tổng thống Donald Trump đã mua hoặc bán cổ phiếu Nvidia ít nhất 103 lần kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tổng giá trị giao dịch ước tính từ 27 triệu đến 97,5 triệu USD. Hồ sơ được cập nhật đến tháng 8.

Tính theo giá cổ phiếu khoảng 157 USD vào giữa trưa thứ Hai và mức nắm giữ được kê khai hồi tháng 8, số cổ phiếu Nvidia của ông Trump có thể trị giá từ 4,5 triệu đến 57,7 triệu USD. Tuy nhiên, hồ sơ chỉ công bố các khoảng giá trị rộng, nên chưa thể xác định chính xác số cổ phiếu hiện có.

Nvidia góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán, vốn là thành tích ông Trump thường nhắc đến. Đồng sáng lập kiêm CEO Jensen Huang cũng trở thành một trong những doanh nhân được ông yêu mến. Cuối năm ngoái, Nvidia là một trong ba khoản đầu tư cổ phiếu riêng lẻ lớn nhất của ông Trump, với giá trị từ 12,5 triệu đến 58 triệu USD, tăng mạnh so với mức 615.000–1,3 triệu USD một năm trước đó.

Các giao dịch thu hút chú ý trở lại sau khi Huang từ chức CEO Nvidia hôm thứ Năm, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về mối quan hệ của ông với một phụ nữ bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc và với nhân viên công ty.

Một trong các giao dịch là đợt bán cổ phiếu Nvidia trị giá 500.001–1 triệu USD ngày 18/5, ngày thứ Hai đầu tiên sau khi ông Trump trở về từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc cùng Huang.

Năm ngày trước đó, theo The New York Times, Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là đã báo cáo với ông Trump về thông tin tình báo liên quan đến mối quan hệ của Huang với người phụ nữ nói trên. Việc này diễn ra trước khi Huang lên chuyên cơ Air Force One tại Alaska, trong một điểm dừng tiếp nhiên liệu.

Tổng thống Donald Trump và cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Hôm thứ Hai, ông Trump phủ nhận đã nhận được báo cáo. Khi được hỏi về thông tin Rubio đã thông báo, ông nói: “Tôi chưa nghe chuyện đó”, đồng thời cho biết không rõ người phụ nữ tên Alice Huang có phải là gián điệp Trung Quốc hay không.

Các tài khoản đầu tư của ông Trump cũng mua những lượng cổ phiếu Nvidia nhỏ hơn ngay trước và sau đợt bán ngày 18/5, trong một giai đoạn giao dịch dồn dập. Theo phân tích của CNBC, riêng năm 2025, ông kê khai hơn 21.000 giao dịch, so với khoảng 500 giao dịch trong toàn bộ nhiệm kỳ đầu.

Người phát ngôn Nhà Trắng nói với CNBC rằng các cố vấn độc lập quản lý danh mục đầu tư của ông Trump mà không nhận chỉ đạo từ Tổng thống. Kimberly Benza, người phát ngôn của Trump Organization, cho biết cơ chế này được thiết kế nhằm “tránh ngay cả nguy cơ xuất hiện xung đột lợi ích”. Các bản kê khai không cho thấy bằng chứng ông Trump trực tiếp chỉ đạo những giao dịch nói trên, cũng như việc các cố vấn của ông được tiếp cận thông tin tình báo mật.

Từ lâu, ông Trump đã xem thị trường chứng khoán như một thước đo thành tích kinh tế, thường xuyên ca ngợi những mức đỉnh lịch sử của thị trường, đôi khi ngay cả khi thị trường chưa thực sự lập đỉnh. Điều này diễn ra bất chấp những biến động do chính sách thuế quan của ông và cuộc chiến với Iran gây ra.

“Nhìn xem, chúng ta đang có thị trường chứng khoán cao nhất từ trước đến nay”, ông Trump nói với Stephen A. Smith, bình luận viên ESPN kiêm người dẫn chương trình đối thoại chính trị, trong ngày 12/11, khi được hỏi về thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo phân tích của Choate Wealth về tác động của nhóm cổ phiếu chip đối với diễn biến thị trường năm nay, riêng Nvidia đóng góp khoảng 13.5% mức tăng của chỉ số S&P 500 trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Jensen Huang tại Washington dưới thời ông Trump cũng đáng chú ý không kém đà tăng trưởng của Nvidia trên Phố Wall. Theo rà soát của CNBC dựa trên hồ sơ công khai và các bản tin, hai người đã gặp gỡ hoặc xuất hiện cùng nhau ít nhất 15 lần kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Hồi tháng 6/2026, ông Huang nói với hãng tin AP rằng ông Trump thậm chí còn “gọi điện cho tôi vào giữa đêm”.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không phải lúc nào cũng thân thiết như hiện nay.

Trong lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20/1/2025, nhiều nhân vật quyền lực của Thung lũng Silicon được bố trí ở những vị trí nổi bật, nhưng ông Huang không có mặt. Khi đó, hai người thậm chí chưa từng gặp nhau.

Điều này thay đổi vào ngày 31/1/2025, khi Jensen Huang đến thăm Nhà Trắng, khép lại một tuần đầy khó khăn đối với Nvidia. Trước đó, startup AI Trung Quốc DeepSeek đã khiến vốn hóa thị trường của Nvidia bốc hơi 593 tỷ USD chỉ trong một ngày, theo dữ liệu LSEG được Reuters dẫn lại.

Hai ngày trước cuộc gặp, các nhà quản lý tài sản của ông Trump đã mua lượng cổ phiếu Nvidia trị giá từ 1 triệu đến 5 triệu USD.

Với ông Huang, một trong những vấn đề quan trọng nhất trong mối quan hệ với chính quyền Trump là khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Tháng 4/2025, chính quyền Mỹ trên thực tế đã đình chỉ hoạt động bán chip H20 của Nvidia cho Trung Quốc, buộc công ty ghi nhận khoản chi phí 4.5 tỷ USD, theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Ông Huang lập luận rằng việc Mỹ hạn chế xuất khẩu chip chỉ khiến Trung Quốc đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ bán dẫn trong nước.

Cuối cùng, chính quyền Mỹ đã nới lỏng lập trường. Sau cuộc gặp khác với ông Trump vào tháng 7/2025, ông Huang tuyên bố từ Bắc Kinh rằng Nvidia dự kiến nối lại hoạt động bán chip H20. Một tuần sau khi ông Trump xác nhận thỏa thuận vào tháng 8/2025, theo đó 15% doanh thu từ hoạt động bán chip của Nvidia cho Trung Quốc sẽ được chuyển cho chính phủ Mỹ, các tài khoản đầu tư của Tổng thống đã mua lượng cổ phiếu Nvidia trị giá từ 5 triệu đến 25 triệu USD. Đây là một trong nhiều khoản đầu tư lớn vào cổ phiếu công nghệ được thực hiện trong ngày hôm đó.

Jensen Huang cũng dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động ngoại giao quốc tế của ông Trump, tháp tùng Tổng thống tới Ả-rập Saudi và Anh. Nvidia, vốn đã đóng góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông Trump, sau đó cam kết tài trợ thêm 25 triệu USD cho phòng khiêu vũ mà Tổng thống dự định xây dựng tại Nhà Trắng. Theo thông tin đầu tiên do The Washington Post đăng tải, khoản đóng góp này được thực hiện với điều kiện giữ kín danh tính nhà tài trợ.

Tuy nhiên, phía sau hậu trường, các quan chức tình báo đã lần đầu báo cáo với ông Trump vào mùa thu năm ngoái về mối quan hệ giữa ông Huang và người phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, theo The New York Times.

Dù vậy, ông Trump vẫn tiếp tục nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc. Ngày 8/12, ông tuyên bố công ty có thể bán dòng chip H200 mạnh hơn cho thị trường này. Bốn ngày trước đó, các tài khoản đầu tư của ông đã bán lượng cổ phiếu Nvidia trị giá lên tới 1 triệu USD, rồi tiếp tục mua thêm vào ngày hôm sau.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, các tài khoản của ông Trump thực hiện thêm 38 giao dịch liên quan đến Nvidia, với tổng giá trị từ 9.4 triệu đến 28.3 triệu USD, theo phân tích của CNBC. Bản kê khai công bố ngày 8/10 – đúng ngày ông Trump trao tặng Huang Huân chương Khoa học Quốc gia – cho thấy riêng trong tháng 8, các tài khoản này đã mua cổ phiếu trị giá lên tới 1.6 triệu USD và bán ra lượng cổ phiếu trị giá tối đa 1 triệu USD.

Tuần trước, khi hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc tương lai của Huang, ông Trump vẫn đứng về phía vị CEO này và khuyến khích ông đấu tranh để giữ lại vị trí, theo The New York Times.

Khi ông Huang rời ghế CEO và cổ phiếu Nvidia lao dốc, ông Trump mô tả doanh nhân này là “một tài năng xuất chúng” đang “trải qua địa ngục”. Đây cũng chính là cuộc phỏng vấn mà Tổng thống Mỹ khoe về những mức đỉnh lịch sử của thị trường chứng khoán.

Ông Trump hiện đã bắt đầu đề cập đến khả năng Huang trở lại vị trí CEO. Trong ngày 16/11, khi trả lời phóng viên, ông nói rằng việc đưa Huang trở lại “chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi”. Tuy nhiên, một người am hiểu vấn đề nói với CNBC rằng hội đồng quản trị Nvidia không xem xét khả năng này.