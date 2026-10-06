Ông Trump gây sốc khi nói Iran có thể 'xóa sổ Los Angeles và San Diego'

Theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 tuyên bố rằng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc và giá cả sẽ hạ xuống rất nhanh. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ lại gây tranh cãi khi ám chỉ khả năng Iran có thể tấn công các thành phố Los Angeles và San Diego.

"Cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc rất nhanh. Trong cuộc xung đột này, mọi thứ đều là nhân tạo. Nếu giá cả hàng hóa có cao hơn một chút thì đây cũng chỉ là cái giá nhỏ để giữ cho đất nước của chúng ta an toàn, giữ cho thế giới an toàn. Họ có thể xóa sổ một thành phố, cứ để họ xóa sổ Los Angeles và San Diego. Đó là cái giá rất nhỏ và mọi chuyện sẽ chấm dứt", ông Trump nói trong một sự kiện vận động ở Nebraska.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump nói ông muốn chứng kiến chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, bởi điều này "là minh chứng cho tất cả những việc nước Mỹ đã làm".

Giới quan sát nhận định rằng Tổng thống Trump dường như chỉ muốn nói đùa về việc để Iran tấn công Los Angeles và San Diego, bởi đây là 2 thành phố có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ. Tuy vậy, tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn vấp phải phản ứng mạnh từ giới chức địa phương.

"Tổng thống đang nói đến một cuộc tấn công nhằm vào hơn 10 triệu người dân tại hai trong số những thành phố lớn nhất nước Mỹ. Điều này không bình thường", Thống đốc California Gavin Newsom viết trên X.

Trong khi đó, Thị trưởng Los Angeles mô tả tuyên bố của ông Trump là "lời đe dọa vô trách nhiệm" và có thể gây ra nguy cơ với thành phố lớn thứ hai của Mỹ. Thị trưởng San Diego Todd Gloria nhấn mạnh rằng, thành phố "không phải thiệt hại ngoài ý hoặc cái giá nhỏ phải trả cho bất kỳ cuộc xung đột nào".