Ông Trump đưa ra 'nước đi' không ngờ tới nếu đảng Dân chủ chiến thắng

Ngày 1/11, trả lời phỏng vấn tờ New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông có thể trở thành “ông trùm phủ quyết” nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời nhấn mạnh cuối cùng 2 bên vẫn sẽ đạt thỏa thuận.

“Chuyện này không phải lần đầu. Bạn sẽ có một tổng thống mà ông ấy không nắm Hạ viện hay Thượng viện. Họ sẽ gửi các dự luật lên và bạn phủ quyết chúng. Cuối cùng, sau một 2 tháng bị phủ quyết hết, họ sẽ tới và bạn đạt thỏa thuận”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử. (Ảnh: AP)

Khi được hỏi liệu điều này có xảy ra hay không, ông đáp: “Tôi nghĩ nhiều khả năng sẽ xảy ra”. Dù vậy, ông Trump vẫn bày tỏ hy vọng kịch bản này không xảy ra. “Hy vọng chúng ta không phải lo về chuyện đó”, ông nói.

Đồng thời, ông Trump vẫn giữ nguyên luận điệu nước Mỹ đang có “nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử” và các cuộc thăm dò dư luận không phản ánh chính xác số phiếu bầu của đảng Cộng hòa. Trong một đoạn trích khác từ cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump tuyên bố ông “rất muốn tranh cử lại nếu có cơ hội, nhưng ngôn từ trong Hiến pháp rất khắt khe”.

Đây là động thái hiếm hoi của ông Trump khi thừa nhận đảng Cộng hoà có thể thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bởi trước đó, ông nhiều lần khẳng định đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng.

Ngày 1/11, ông Trump dự kiến tổ chức các cuộc vận động tranh cử ở Kansas và Iowa. Ông từng giành chiến thắng ở cả 2 bang này trong 3 lần liên tiếp, nhưng ứng viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại khu vực này lại đang gặp cuộc đua khó khăn.

Hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy đảng Dân chủ đang có vị thế tốt để giành thêm 3 ghế Hạ viện cần thiết để kiểm soát cơ quan này và họ ngày càng tự tin hơn về khả năng giành được Thượng viện với 7 cuộc đua có kết quả thăm dò sít sao.

Theo Reuters, trong trường hợp đảng Dân chủ giành chiến thắng tại một hoặc cả hai viện của Quốc hội, điều này có thể dẫn đến cuộc điều tra nhắm vào chính quyền Tổng thống Trump, người vốn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội trong suốt 2 năm qua.