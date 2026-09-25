Ông Trump đưa ông Tập Cận Bình tham quan "Đại lộ Danh vọng Tổng thống"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Đại lộ Danh vọng Tổng thống và dừng trước khu vực treo chân dung của mình. Ảnh: Singtao.

Khu vực triển lãm chân dung này mang tên "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" (Presidential Walk of Fame), nằm tại dải hành lang kết nối giữa khu nhà ở chính và phía Tây Nhà Trắng, trưng bày hình ảnh của các vị Tổng thống Mỹ theo thứ tự nhiệm kỳ.

Theo nội dung đoạn video đăng trên tài khoản X Nhà Trắng (@WhiteHouse), ông Trump cùng ông Tập Cận Bình sải bước song song dọc hành lang. Khi đến khu vực cuối triển lãm, ông Trump chỉ vào hai bức chân dung của mình đại diện cho hai nhiệm kỳ Tổng thống tách biệt và nói: "Đây là Trump, và đây lại là Trump nữa".

Ngay sau đó, khi cả đoàn di chuyển đến khoảng không gian của ông Biden nằm kẹp giữa hai bức hình của ông Trump, trên tường lại không hề treo ảnh chính thức của ông Biden. Thay vào đó là một bức tranh vẽ chiếc bút ký tự động (autopen) đang mô phỏng lại chữ ký của vị cựu Tổng thống.

Ông Trump liền quay sang cười và nói với ông Tập Cận Bình: "Đây là chiếc bút ký tự động ... là ông Biden đấy".

Khoảnh khắc ông Trump chọc cười khi chỉ vào cây bút ký tự động và giới thiệu với ông Tập: Đây là Joe Biden. Ảnh: Singtao.

Được biết, "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" ra mắt vào tháng 9/2025, trưng bày chân dung của tất cả các ông chủ Nhà Trắng từ Tổng thống đầu tiên George Washington cho đến ông Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden là vị tiền nhiệm duy nhất không có ảnh chân dung cá nhân, mà vị trí đó bị thế chỗ bởi hình ảnh chiếc bút ký tự động.

Các nguồn tin cho biết ý tưởng sắp xếp này do chính ông Trump nghĩ ra. Website chính thức của Nhà Trắng mô tả dải hành lang chân dung này gồm tổng cộng 47 vị trí trưng bày, ghi lại lịch sử các đời Tổng thống Mỹ từ Washington đến Trump.

Từ lâu, ông Trump đã liên tục đặt dấu hỏi về việc chính quyền Biden sử dụng bút tự động ký để xử lý các văn bản chính thức. Ông từng cáo buộc các cố vấn của ông Biden đã dùng thiết bị này để ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp, lệnh ân xá cùng các văn kiện khác khi chưa được ủy quyền hợp lệ, từ đó nghi ngờ về tình trạng thể chất và tinh thần của ông Biden trong thời gian tại vị.

Ông Biden cùng đội ngũ cố vấn cũ đã phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định mọi quyết định quan trọng đều do chính ông Biden đưa ra và ủy quyền. Chiếc bút ký tự động vốn là thiết bị sao chép chính xác chữ ký của người dùng, từng được các đời Tổng thống của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa sử dụng, chủ yếu phục vụ việc ký số lượng lớn thư từ, thông cáo hoặc các văn bản hành chính thông thường.

Theo Singtao