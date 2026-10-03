Ông Trump dự kiến chọn Giám đốc Tình báo quốc gia làm người 'đặc trách AI'

Ông Jay Clayton

Nhiều nguồn thạo tin cho biết, ông Clayton có thể được chỉ định làm cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ về AI.

Ông Clayton dự kiến vẫn giữ chức Giám đốc Tình báo quốc gia và đảm nhiệm đồng thời vai trò mới đặc trách AI.

Tuy nhiên, quyết định chưa được Nhà Trắng xác nhận. Một quan chức Nhà Trắng cho biết mọi thông báo nhân sự sẽ do Tổng thống trực tiếp công bố và những thông tin xuất hiện trước thời điểm đó là suy đoán không có cơ sở.

Ông Trump trước đó tuyên bố sẽ bổ nhiệm một quan chức phụ trách AI và thành lập một “lực lượng AI”.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ tại Nhà Trắng ngày 29-9 vừa qua, Tổng thống Mỹ nói quyết định nhân sự có thể được đưa ra trong vòng 3-4 ngày.

Nếu được bổ nhiệm, ông Clayton sẽ trở thành người thứ hai đảm nhiệm vai trò đặc trách AI trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks từng phụ trách cả AI và tiền mã hóa trong giai đoạn đầu của chính quyền, trước khi rời Nhà Trắng vào tháng 3-2026.

Ông Sacks hiện vẫn tư vấn cho Tổng thống và đồng chủ trì Hội đồng Cố vấn khoa học và công nghệ của Tổng thống.

Ông Clayton được Thượng viện phê chuẩn làm Giám đốc Tình báo quốc gia vào tháng 7-2026 với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Trên cương vị này, ông phụ trách điều phối 18 cơ quan thuộc cộng đồng tình báo Mỹ.

Trước khi đứng đầu ngành tình báo, ông Clayton từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ trong phần lớn nhiệm kỳ đầu của ông Trump, từ năm 2017 đến cuối năm 2020. Ông cũng từng là công tố viên liên bang hàng đầu tại Manhattan.

Trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện, ông Clayton mô tả AI là một “yếu tố làm thay đổi cuộc chơi”, vừa tạo ra cơ hội vừa mang tới mối đe dọa.

Ông cho rằng chính phủ cần hiểu và kiểm soát được một công nghệ mang đồng thời hai đặc tính này.

Theo CNN