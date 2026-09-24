Ông Trump đón ông Tập tại Nhà Trắng, mở màn thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng hôm 24/9. Ảnh: Reuters.

Đây là chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2015.

Trong những lời phát biểu mở đầu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, hai nhà lãnh đạo tập trung vào những nội dung khác nhau.

Ông Trump nhấn mạnh “tình bạn thực sự lớn lao” giữa hai nhà lãnh đạo trong bài phát biểu sau khi cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên trên thảm đỏ trước Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tiếp đó, ông Tập có bài phát biểu với giọng điềm đạm, tập trung vào những vấn đề song phương, theo The New York Times. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cảm ơn về sự đón tiếp, “thay mặt 1,4 tỷ người dân Trung Quốc”, qua đó nhấn mạnh quy mô dân số của đất nước mình, lớn gấp khoảng bốn lần Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân Bành Lệ Viên và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập sau đó đề cập đến các vấn đề hai nước cùng quan tâm, trong đó có việc các công ty Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ và nỗ lực ngăn ngừa xung đột.

“Lợi ích của Trung Quốc và Mỹ gắn kết chặt chẽ với nhau”, ông Tập phát biểu.

Chủ tịch Tập nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần tránh xung đột, đối đầu và nguy cơ rơi vào “Bẫy Thucydides” - khái niệm cho rằng sự trỗi dậy của một cường quốc có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu với cường quốc đang giữ vị thế chi phối. Thuật ngữ này được đặt theo tên sử gia Hy Lạp cổ đại Thucydides, người ghi chép về cuộc chiến Peloponnese giữa Athens và Sparta, theo The New York Times.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thông báo sẽ gửi hai cá thể gấu trúc đến sở thú Atlanta trong ít ngày tới, ví đây là "những sứ giả hữu nghị kết nối nhân dân hai nước Mỹ - Trung". Động thái "ngoại giao gấu trúc" này vốn đã được phía Trung Quốc công bố từ tháng 4.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần tránh xung đột, đối đầu và “Bẫy Thucydides”. Ảnh: The New York Times.

Khẳng định ‘sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và việc đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại hoàn toàn có thể song hành’, ông Tập Cận Bình đưa ra lời mời 100.000 sinh viên Mỹ sang thăm Trung Quốc trong 5 năm tới.

Trước đó, hồi đầu năm, ông Trump từng cho biết muốn cho phép thêm 600.000 sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo dành nhiều lời tích cực cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời nêu những nội dung trọng tâm trong chương trình làm việc.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và “siêu trí tuệ” (SI) - cách ông gọi trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Trump cho rằng những quyết định được hai bên đưa ra hôm nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau sau bài phát biểu. Ảnh: Reuters.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng dành thời lượng ngắn nói về AI, khẳng định hai nước đều là "những cường quốc dẫn dắt" lĩnh vực này. Ông nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc nắm giữ năng lực lẫn trách nhiệm phát triển, quản lý AI hướng tới các giá trị tích cực, đồng thời bảo đảm công nghệ này luôn trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ phúc lợi cộng đồng.

Ông Trump và ông Tập cùng phu nhân theo dõi màn duyệt đội biểu diễn Silent Drill Platoon từ ban công South Portico của Nhà Trắng hôm 24/9, trong lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh: Reuters, The New York Times.

Sau phần phát biểu, ông Trump và ông Tập cùng phu nhân đứng tại Vườn Hồng để dự nghi thức duyệt đội danh dự. Khi các máy bay quân sự bay qua bầu trời, các ban nhạc quân đội tiếp tục biểu diễn trong lễ đón.

Theo kế hoạch được công bố trước chuyến thăm, lễ đón có sự tham gia của 479 quân nhân Mỹ, cùng các nghi thức danh dự, các ban nhạc quân đội và màn bay chào mừng, theo The New York Times.

Các quân nhạc công lần lượt tấu kèn trumpet. Đội danh dự tập trung phía sau khu vực báo chí, chuẩn bị cho nghi thức tiếp theo. Trên mái Phòng Bầu dục, các quân nhân cũng xếp hàng và giương cao cờ Mỹ cùng cờ Trung Quốc.

Phó Tổng thống JD Vance cùng phu nhân Usha Vance đứng ở hàng đầu Vườn Hồng bên cạnh Ivanka Trump, con gái ông Trump, trong lúc chờ đợi hai nhà lãnh đạo tiến vào.

Các ban nhạc quân đội biểu diễn trong lễ đón, cùng màn bay chào mừng của máy bay ném bom B-2 Spirit và bốn tiêm kích F-22 Raptor. Ảnh: Reuters.

Vào tối cùng ngày, ông Trump dự kiến sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước để vinh danh ông Tập.

Ngay khi tới Mỹ, ông Tập bày tỏ hy vọng xây dựng quan hệ ổn định hơn với Washington và cho rằng hai nước nên là “đối tác, không phải đối thủ”, theo thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải.

Chuyến thăm của ông Tập kéo dài đến ngày 25/9, với một loạt hoạt động cấp nhà nước. Hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi về cách duy trì đối thoại và quản lý những khác biệt kéo dài trong quan hệ Mỹ - Trung, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại, công nghệ và an ninh.

Hai oanh tạc cơ B-1 xuất hiện khi ông Trump đón ông Tập Tổng thống Donald Trump dành nghi thức đón cấp cao cho Chủ tịch Tập Cận Bình với thảm đỏ dài 30 m, đội danh dự, quốc thiều hai nước và hai lượt máy bay B-1 bay qua.