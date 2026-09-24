Ông Trump đón ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, tiến hành hội đàm kín

Sáng 24/9 giờ địa phương, tức tối cùng ngày giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tại khu vực South Lawn bên ngoài Nhà Trắng, trước khi hai bên cùng bước vào bên trong hội đàm.

Video Tổng thống Donald Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Video: Nhà Trắng

Phát biểu trước phái đoàn hai nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ vui mừng khi được chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc tới Nhà Trắng.

“Đây là một vinh dự lớn. Hồi tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã có đặc ân lớn được tới thăm các ông tại Bắc Kinh, nơi các ông đã tiếp đón phái đoàn chúng tôi với lòng hiếu khách tuyệt vời và hết sức nồng hậu. Giờ đây, Melania và tôi rất vinh dự được đón tiếp các ông tại Washington,” người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Theo Tổng thống Donald Trump, kể từ lần đầu đắc cử vào năm 2016, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xây dựng một tình bạn tuyệt vời, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích thiết yếu của nhân dân hai nước.

“Chủ tịch Tập và tôi đã đạt được những bước tiến to lớn trong việc giải quyết các vấn đề mà hai nước chúng ta đang đối mặt. Các nhóm của chúng tôi đã và đang nỗ lực thúc đẩy một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, trong đó có việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mới cho nông dân và các chủ trang trại chăn nuôi của Mỹ,” nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Trump cho biết hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề trong cuộc hội đàm, trong đó có an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). “Những quyết định mà chúng ta đưa ra ở các lĩnh vực này hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới,” ông Trump nói.

Từ trái sang phải: Phu nhân Bành Lệ Viên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump. Ảnh: X/@SpoxCHN_MaoNing (tài khoản X của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning)

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ vui mừng khi được tới thăm nước Mỹ “tươi đẹp”.

“Thay mặt hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, trước hết tôi xin gửi lời chào chân thành tới nhân dân Mỹ và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ. Tôi tới thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước” ông Tập phát biểu.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ “gánh vác trách nhiệm lịch sử trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại”. “Tôi sẵn sàng hợp tác với ngài để chèo lái con tàu lớn của quan hệ Trung - Mỹ đi đúng hướng, vững vàng tiến tới tương lai,” ông Tập nói với ông Trump.

“Chúng ta cần tăng cường trao đổi. Trung Quốc và Mỹ có điều kiện và hoàn cảnh quốc gia khác nhau, nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, hai nước có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm đồng trong khi gác lại bất đồng và tăng cường lòng tin lẫn nhau,” Chủ tịch Trung Quốc chia sẻ thêm.

Về hợp tác kinh tế giữa hai nước, ông Tập khẳng định cánh cửa của Trung Quốc luôn rộng mở. “Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư và kinh doanh tại Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc cũng được đối xử công bằng tại Mỹ,” Chủ tịch Tập Cận Bình nói.

Đề cập đến lĩnh vực AI, ông Tập cho rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia đi đầu về trí tuệ nhân tạo. “Chúng ta đều có năng lực và trách nhiệm phát triển cũng như quản lý AI vì những mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ phúc lợi của người dân".

Cuối cùng, ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc - Mỹ cần chung sống hòa bình.

“Như tôi đã nhiều lần nói, Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là hai nước lớn, đều được hưởng lợi từ hợp tác và đều chịu thiệt hại nếu đối đầu. Sự cạnh tranh giữa chúng ta nên là cạnh tranh lành mạnh và cần được duy trì trong giới hạn. Đó nên là một cuộc đua để cùng bắt kịp và vượt lên nhau, chứ không phải một cuộc đấu mà trong đó bên này thắng thì bên kia phải thua,” nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố.

Phái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Trung Quốc chào đón hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng. Ảnh: X/@SpoxCHN_MaoNing (tài khoản X của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning)

Sau lễ đón chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng duyệt đội danh dự. Ông Trump và ông Tập tiến hành cuộc hội đàm song phương vào 11h30 ngày 24/9 giờ địa phương, tức khoảng 22h30 tối cùng ngày tại Việt Nam. Hai bên tiến hành hội đàm kín, không có sự tham gia của báo chí.

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự một cuộc họp về chính sách, trước khi tiếp tục đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại quốc yến vào buổi tối 24/9 tại Nhà Trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến 25/9. Trong tuyên bố được Tân Hoa xã đăng tải tối 23/9, ông Tập tin tưởng chuyến thăm Mỹ sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước và mang lại thêm hy vọng cho hòa bình thế giới.