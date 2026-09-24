Ông Trump đổi tên trí tuệ nhân tạo (AI) giữa lúc thế giới tranh luận về kiểm soát công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 tuyên bố chính quyền của ông sẽ sử dụng thuật ngữ "Super Intelligence", có thể dịch là "siêu trí tuệ", thay cho "Artificial Intelligence" trong các tài liệu của Mỹ.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông cho rằng từ "nhân tạo" khiến công nghệ này nghe như thứ gì đó giả tạo, trong khi AI đang tạo ra những thay đổi thực tế.

"Siêu trí tuệ" thực tế đã là một thuật ngữ được giới công nghệ sử dụng với ý nghĩa khác. Nó thường chỉ hệ thống AI có năng lực trí tuệ vượt con người trên nhiều lĩnh vực.

Vì vậy, tuyên bố của ông Trump về việc dùng cụm từ này để gọi AI nói chung mang tính thay đổi cách gọi hơn là một định nghĩa khoa học mới.

Ông Trump đồng thời tái khẳng định Washington phản đối các nỗ lực xây dựng một cơ chế quốc tế nhằm kiểm soát AI. Tổng thống Mỹ cho rằng việc áp đặt những quy định quá chặt chẽ có thể cản trở tốc độ phát triển công nghệ và khả năng cạnh tranh của Mỹ.

Ông cũng bác bỏ những cảnh báo cho rằng AI có thể dẫn tới các kịch bản thảm họa. Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục theo dõi lĩnh vực này.

Reuters cho biết ông Trump dành một phần đáng kể trong bài phát biểu tại LHQ để nói về AI và cạnh tranh công nghệ.

Quan điểm này trái ngược với lời kêu gọi của một số lãnh đạo về việc tăng cường các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London sẽ đưa AI trở thành một trong những trọng tâm của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2027, thúc đẩy các chuẩn mực về minh bạch, khả năng tiếp cận và an toàn của công nghệ. Anh cũng đang hợp tác với Mỹ về AI và công nghệ tự hành phục vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tại LHQ, Tổng thư ký António Guterres cũng kêu gọi các nước tăng cường hợp tác về an toàn AI.

Ông cho rằng các chính phủ sở hữu năng lực AI lớn nhất có trách nhiệm đặc biệt trong việc thiết lập các kênh đối thoại và giảm nguy cơ cạnh tranh công nghệ dẫn tới những hệ quả khó kiểm soát.

Pháp cũng thúc đẩy cách tiếp cận chú trọng quyền tự chủ công nghệ. Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi các nước châu Âu phối hợp đầu tư vào AI để giảm sự phụ thuộc vào các cường quốc công nghệ.

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách thiết lập kênh trao đổi riêng về những rủi ro liên quan AI.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh AI ngày càng gắn với cạnh tranh kinh tế, công nghệ và an ninh quốc gia.

Như vậy, tuyên bố đổi cách gọi AI của ông Trump xuất hiện đúng lúc cuộc tranh luận quốc tế về quản lý công nghệ đang nóng lên.

Washington nhấn mạnh phát triển và cạnh tranh, trong khi một số đồng minh của Mỹ thúc đẩy các chuẩn mực chung về an toàn và minh bạch.