Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã yêu cầu ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra về số liệu tăng trưởng GDP của Mỹ được công bố trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ.

Ngày 25/11, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP quý III lên 4,3%, cao hơn đáng kể so với mức ước tính sơ bộ 3,4% được công bố ngày 29/10. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, Đảng Cộng hòa của ông Trump đã phải hứng chịu những thất bại nặng nề.

Trên mạng xã hội Truth Social vào này 26/11, ông Trump viết: “Chúng ta vừa mới được tiết lộ rằng các con số thực về nền kinh tế, được công bố trước cuộc bầu cử, hóa ra lại là giả”.

Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi: “Vì sao con số đúng lại không được công bố trước cuộc bầu cử giữa kỳ? Tôi yêu cầu điều tra ngay lập tức về vấn đề này. Đây không phải là một sai sót nhỏ, mà là một sai sót nghiêm trọng và có chủ đích”.

Tờ Reuters lưu ý ông Trump không đưa ra bằng chứng chứng minh cáo buộc rằng số liệu GDP sơ bộ là “giả”.

BEA hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Tuy nhiên, trước đó cơ quan này từng lưu ý các ước tính GDP ban đầu có thể khác với số liệu cuối cùng do cơ quan này chưa có đầy đủ dữ liệu nguồn về hàng tồn kho, thương mại và chi tiêu của người tiêu dùng cho dịch vụ khi tính toán tốc độ tăng trưởng hàng quý.

Một bài viết được công bố hồi tháng 5, do Giám đốc BEA Vipin Arora đồng tác giả với nhà kinh tế Rebecca Pocase, cho thấy trong thế kỷ 21, số liệu GDP được công bố sau 90 ngày thường chênh lệch 0,52 điểm % so với ước tính ban đầu.

“Nói cách khác, trong suốt 25 năm qua, các dữ liệu nguồn đầy đủ hơn đã khiến những ước tính của BEA về tốc độ tăng trưởng GDP thực tế thay đổi theo cả hai hướng tăng hoặc giảm, với biên độ trung bình khoảng nửa điểm % mỗi quý”, ông Arora và bà Pocase nhận định.

Năm ngoái, Tổng thống Trump từng sa thải một quan chức Bộ Lao động Mỹ cấp cao với cáo buộc bà thao túng số liệu, dù không đưa ra bằng chứng. Động thái này đã làm gia tăng lo ngại về chất lượng dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố.