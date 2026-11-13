Ông Trump dọa tăng gấp đôi thuế quan với Mexico nếu không chặn đoàn người di cư

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn và khẳng định nhóm người di cư này sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Những người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau tiếp tục hành trình về phía bắc Mexico, với mục tiêu tiến tới Mỹ; ảnh chụp tại Tapachula, Chiapas, Mexico, ngày 10/11. Reuters/Al Jazeera.

"Chuyện này lại tái diễn! Họ sẽ không được chấp nhận! Mexico phải ngăn chặn họ ngay lập tức, và nếu họ không làm như vậy, thuế quan đối với Mexico tăng gấp đôi", ông Trump viết, đồng thời cho biết đã thông báo vấn đề này tới chính phủ Mexico, tân Thống đốc bang Texas, lực lượng Tuần tra Biên giới và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) với tuyên bố "sẽ không có sự khoan nhượng nào".

Được biết, đoàn người di cư ước tính khoảng 1.500 người, chủ yếu đến từ khu vực Trung Mỹ, đã khởi hành từ hôm 11/11 tại thành phố Tapachula, gần biên giới Guatemala. Nhóm người này bày tỏ hy vọng rằng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 – giúp đảng này nắm quyền kiểm soát Quốc hội từ tháng 1 tới – có thể mở ra cơ hội cho họ sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Hưởng ứng tuyên bố của Tổng thống Trump, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin viết trên mạng xã hội rằng Washington sẽ huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an ninh biên giới và khẳng định đoàn người di cư này "sẽ không được phép nhập cảnh".

Về phía Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum xác nhận có một nhóm người đang di chuyển về phía bắc nhưng nhấn mạnh rằng chưa có đoàn người di cư nào tiếp cận được biên giới Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Sheinbaum cho biết giới chức Mexico đã thông báo cho những người trong đoàn về những khó khăn khi tìm cách vào Mỹ và đang tìm phương án đưa họ hồi hương, đồng thời khẳng định "sẽ không có bất kỳ hành động đàn áp nào".

Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng chức năng tại bang miền nam Chiapas của Mexico đã ngăn chặn một số người di cư tìm cách gia nhập đoàn trong tuần này.

Lời đe dọa thuế quan mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Mexico đang đàm phán một thỏa thuận thương mại mới, sau khi ông Trump hồi tháng 7 quyết định không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Trước đó, các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền ông Trump đã làm giảm đáng kể dòng người đổ về biên giới phía nam, khiến nhiều cơ sở tạm trú cho người di cư tại Mexico rơi vào cảnh trống trải. Dù vấn đề biên giới từng là trọng tâm giúp ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024, ông gần đây thừa nhận chủ đề này đang giảm bớt sức nặng chính trị đối với đảng Cộng hòa.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, ông Trump cho biết ông tin tưởng tân Thống đốc bang Texas thuộc đảng Dân chủ, bà Gina Hinojosa, sẽ muốn duy trì an ninh tại khu vực biên giới của bang. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của đài CBS tuần trước, Tổng thống Trump cũng thừa nhận chiến dịch trục xuất của ICE vừa qua đã "quá cứng rắn" và bày tỏ sự cởi mở trong việc đạt được một thỏa thuận về nhập cư với đảng Dân chủ sau khi đảng này tiếp quản Quốc hội.