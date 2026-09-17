Ông Trump dọa áp thuế lên châu Âu nếu Canada gia nhập EU với tư cách thành viên liên kết

Tổng thống Donald Trump đã sử dụng một trong những từ ngữ quen thuộc khi đe dọa trả đũa nếu Liên minh châu Âu (EU) kết nạp Canada với tư cách thành viên liên kết.

Chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Tư, ông Trump cho biết có thể đáp trả bằng "mức thuế nghiêm trọng" nếu Canada hội nhập với EU gồm 27 thành viên ở mức độ mà ông cho là đi ngược lợi ích của Mỹ.

Ông gọi ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết là "nực cười", sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất vấn đề này vào đầu ngày trong bài phát biểu về tình hình Liên minh châu Âu.

"Canada đã là một đối tác thương mại tồi tệ", ông Trump nói với các phóng viên tại sân bay ở Charlotte, bang North Carolina, khi được hỏi về đề xuất trên. "Nếu tôi cho rằng đó là một hành động thù địch dù chỉ ở mức nào, tôi sẽ áp mức thuế rất nghiêm trọng hoặc ngừng giao thương với châu Âu đối với nhiều mặt hàng", ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế mới đối với EU sau khi khối này đề nghị cho Canada trở thành thành viên liên kết. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images qua Theguardian)

Ông Trump để ngỏ khả năng chấp nhận sự sắp xếp này nếu tin rằng nó được thực hiện với "thiện chí", nhưng cảnh báo Mỹ có thể áp "mức thuế rất nặng" lên châu Âu nếu không phải như vậy.

Bà von der Leyen lần đầu đưa ra ý tưởng kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU trong cuộc gặp có sự tham dự của Thủ tướng Canada Mark Carney.

"Tôi muốn cùng ông mở cánh cửa để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU", bà von der Leyen nói. Bà cũng công bố một "Liên minh vì tương lai" rộng lớn hơn, được xây dựng trên nền tảng thỏa thuận thương mại EU-Canada hiện có.

Đề xuất này khiến các thủ đô châu Âu bất ngờ, trong khi các nhà lãnh đạo Canada dường như đang giữ khoảng cách với ý tưởng trên. Hiện cũng chưa rõ tư cách thành viên liên kết sẽ bao gồm những quyền và nghĩa vụ gì, bởi luật EU chưa có quy định về nó.

Đại sứ sắp nhậm chức của Canada tại EU, ông Jonathan Wilkinson, nhanh chóng hạ thấp khả năng hiện thực hóa đề xuất. "Chúng ta chưa ở giai đoạn đó", ông nói với các phóng viên tại Strasbourg khi được hỏi về vấn đề này. "Điều chúng tôi tập trung vào là thực sự tạo ra kết quả".

Những bình luận của ông Trump hôm thứ Tư được đưa ra trong bối cảnh Canada tìm cách giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Mỹ, giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước leo thang. Thủ tướng Carney đã kêu gọi xây dựng một "liên minh đặc biệt" với EU, nhưng chưa đi đến mức hoàn toàn ủng hộ tư cách thành viên liên kết.

Ông Carney dự kiến phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào thứ Năm (giờ địa phương).

Thế Hải (Theo Politico, Theguardian)