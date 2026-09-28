Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản, thông báo về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters/AFP

Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút, bắt đầu từ 21h tối 26-9 (theo giờ Nhật Bản). Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã giải thích về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Takaichi và ông Trump đã trao đổi quan điểm, chủ yếu về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, trong đó có an ninh kinh tế, đồng thời khẳng định sự gắn bó giữa Nhật Bản và Mỹ.

Sau đó, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Takaichi cho biết bà đã nhận được cuộc gọi ngay sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình và được Tổng thống Trump giải thích chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Bà Takaichi cũng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tài liệu do Nhà Trắng công bố, tóm tắt các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Tài liệu nêu rằng ông Trump và ông Tập đã nhắc lại việc hai nước từng là đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai và sát cánh chiến đấu để giành chiến thắng. Bà Takaichi cho biết bà xin phép không bình luận về nội dung chi tiết của cuộc điện đàm vì đây là trao đổi ngoại giao.

Bà nói đã khẳng định với Tổng thống Trump rằng Nhật Bản và Mỹ hiện là những đồng minh thân cận và đáng tin cậy nhất của nhau, đồng thời hai nước sẽ cùng đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo tiến hành hai lần trao đổi cấp cao chỉ trong vòng một tuần, bao gồm cuộc gặp trực tiếp tại New York, thể hiện sức mạnh của liên minh Nhật - Mỹ. Bà nói thêm rằng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng thống Trump.

Theo NHK