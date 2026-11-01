Ông Trump điểm tên 'Pickaxe Mountain', tuyên bố Mỹ có thể tấn công trong 10 phút

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tấn công các cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ còn lại của Iran chỉ trong "10 phút", phát tín hiệu về khả năng tiếp tục hành động quân sự bất chấp các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra.

Phát biểu với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Trump khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, khiến nước này chỉ còn một vài địa điểm có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi vẫn còn phải xử lý, theo tôi là một hoặc hai địa điểm, nhưng chúng tôi có thể làm điều đó trong 10 phút. Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch".

Đề cập đến một cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ của Iran, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Có lẽ các bạn có thể xem xét Pickaxe Mountain, địa điểm đó cần phải được xử lý. Chúng tôi có thể thực hiện tất cả rất nhanh chóng".

Pickaxe Mountain là khu phức hợp ngầm gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, bị nghi có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Chính phủ Iran phủ nhận tiến hành các hoạt động hạt nhân tại địa điểm này.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 1/11, Tổng thống Mỹ đưa ra những phát biểu trên khi được hỏi liệu Washington có đặt ra thời hạn cụ thể cho các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tehran thông qua vai trò trung gian của Qatar hay không.

Ông Trump cho biết Mỹ không vội đạt được thỏa thuận, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự của Washington đã phá hủy phần lớn lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không, trang thiết bị quân sự và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Khi được hỏi liệu Washington có thể nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran ngay trong tuần này hay không, ông Trump từ chối trả lời trực tiếp.

Ông Trump đáp: "Tại sao anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?", trước khi nói thêm: "Tôi không thể nói cho anh biết", đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân của Washington.

Ông tuyên bố: "Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ muốn đạt được một thỏa thuận; chúng ta sẽ xem điều đó thế nào".

Khi được hỏi về tiến triển đàm phán, ông Trump bày tỏ hoài nghi về mức độ đáng tin cậy của Tehran, dù đánh giá các cuộc thương lượng đang diễn ra thuận lợi.

Ông Trump nói: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, nhưng họ không thực sự đáng tin cậy. Tôi phải nói rằng họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem liệu họ có thực sự đạt được thỏa thuận hay không".

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi các nhà đàm phán Iran gặp các bên trung gian Qatar tại Doha hôm 31/10, tiếp nối các cuộc thảo luận diễn ra ở Tehran ngày 30/10 nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cuối tháng 2/2026, kéo theo các cuộc giao tranh và những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Sau lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4, các bên tiếp tục đàm phán nhưng chưa đạt được giải pháp lâu dài.

Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký từ xa Bản ghi nhớ Islamabad, đặt ra khuôn khổ duy trì ngừng bắn, từng bước mở lại eo biển Hormuz và tiếp tục thương lượng. Tuy nhiên, những bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, các biện pháp trừng phạt và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.