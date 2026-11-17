Ngay khi đặt chân tới Philippines, ông Trump sẽ tham gia vào một cuộc họp được gọi là "hội nghị đặc biệt" với các nhà lãnh đạo ASEAN, nơi các bên dự kiến ​​sẽ thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ thương mại và an ninh trong khu vực.

Sau đó, ông chủ trì cuộc họp của nhóm Quad, gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên sau hai năm, các nhà lãnh đạo Quad nhóm họp, đồng thời cũng là lần đầu ông Trump tham dự cuộc họp của cơ chế này.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Quad được xem là một trong những sáng kiến đối ngoại quan trọng của Mỹ nhằm tăng cường hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Philippines. Nguồn: X/HarleneDelgado

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales hôm 13/11 khẳng định dưới sự lãnh đạo của ông Trump, Quad đã trở thành một cơ chế hợp tác thực chất, tập trung giải quyết những thách thức lớn của khu vực và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các nhà lãnh đạo Quad dự kiến thể hiện sự đoàn kết, đồng thời thảo luận về an ninh hàng hải, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và trí tuệ nhân tạo.

Các vấn đề khác có thể được đưa ra gồm bảo vệ cáp ngầm dưới biển, phát triển công nghệ mới nổi và hợp tác cứu trợ thiên tai.

Trong khi đó, ông Trump dự kiến ký tuyên bố chung với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong ngày 17/11, liên quan đến thỏa thuận thương mại song phương. Theo truyền thông Thái Lan, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm và đề cập đến tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2026. Năm 2003, Mỹ đã công nhận Thái Lan là đồng minh quan trọng ngoài NATO.

Sau các hoạt động tại Philippines, ông Trump dự kiến gặp Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 18/11, trước khi lên đường tới Thâm Quyến (Trung Quốc) tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026, cùng cuộc gặp ba bên được mong đợi với các lãnh đạo Trung Quốc và Nga.