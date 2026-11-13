Ông Trump đề xuất Tim Cook thay Jensen Huang lãnh đạo Nvidia

Cựu CEO Apple Tim Cook và Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

“Giờ đây, khi CEO Nvidia Jensen Huang, người đã làm rất tốt công việc của mình, từ chức, chỉ còn một người có thể đảm nhận vị trí này - Tim Cook của Apple”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”, ông Trump nhấn mạnh.

CEO Nvidia Jensen Huang sẽ rời vị trí lãnh đạo tập đoàn chip do ông đồng sáng lập cách đây 33 năm và đưa lên quy mô 4.000 tỷ USD, trở thành một trong những doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty công bố quyết định này hôm 12/11.

Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền.

“​​Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng Colette và đội ngũ lãnh đạo. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm của công ty sẽ tiếp tục được triển khai mà không bị gián đoạn”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones cho biết trong thông báo.

Theo Nvidia, công ty sẽ bắt đầu tìm kiếm CEO chính thức thay thế ông Huang, đồng thời cân nhắc cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài. Bà Kress cũng đưa ra tuyên bố trong thông cáo, trong khi ông Huang không có phát biểu nào được dẫn lại.

Sau khi nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất ngành công nghệ nhờ vai trò trung tâm của Nvidia trong cuộc đua AI, ông Huang đang chứng kiến sự nghiệp lãnh đạo của mình đảo chiều trong thời gian ngắn, sau hàng loạt tiết lộ gây chú ý về những mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị cộng đồng tình báo Mỹ nghi có liên hệ với Trung Quốc.

Việc ông Jensen Huang rời chức CEO Nvidia cũng khiến dư luận chú ý hơn đến Tổng thống Donald Trump, người từng xây dựng mối quan hệ đặc biệt thân thiết với CEO của tập đoàn cho đến gần đây vẫn là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, theo CNBC.

CEO Nvidia Jensen Huang (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh “Kỷ nguyên vàng mới” ở Washington ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Ông Huang từng trở thành tiếng nói có ảnh hưởng trong quá trình hoạch định chính sách AI của Mỹ, đồng thời thúc đẩy những vấn đề có lợi cho Nvidia, như duy trì khả năng tiếp cận các mô hình AI mã nguồn mở và vận động Washington cho phép xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Hồi tháng 5, Jensen Huang tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc. Đến tháng 8, khi tham gia hội nghị All-In Summit và thảo luận về an toàn, quy định đối với AI, ông Huang đã nhận cuộc gọi từ ông Trump ngay trên sân khấu và bật loa ngoài để khán giả cùng nghe.

“Tôi luôn sát cánh với ông”, ông Trump nói với ông Huang và những người tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo sẽ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ và cam kết mở các cuộc điều tra liên quan đến Nvidia, vị thế của ông Huang tại Washington vốn đã đứng trước khả năng thay đổi đáng kể, ngay cả trước khi những thông tin về đời tư của ông xuất hiện.