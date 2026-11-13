Ông Trump đề xuất ông Tim Cook thay ông Jensen Huang lãnh đạo Nvidia

Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại sự kiện “Đầu tư vào nước Mỹ”, tổ chức ở Cross Hall, Nhà Trắng, ngày 30-4-2025.Ảnh: Getty Images

Ngày 12-11, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho rằng chỉ có ông Tim Cook, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Apple, đủ khả năng thay thế Jensen Huang tại Nvidia.

“CEO Nvidia Jensen Huang, người đã làm rất tốt công việc của mình, đã từ chức. Chỉ có một người có thể đảm nhận vị trí này là Tim Cook của Apple. Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”, ông Trump viết.

Ông Cook rời vị trí CEO Apple hồi đầu tháng 9 và hiện giữ chức Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị tập đoàn. Ban lãnh đạo Nvidia và ông Cook chưa đưa ra bình luận về đề xuất của Tổng thống Mỹ.

Trước đó, Nvidia thông báo ông Jensen Huang rời vị trí CEO và rút khỏi Hội đồng quản trị, nhưng không công bố nguyên nhân. Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian tập đoàn tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones, Nvidia đang cân nhắc cả các ứng viên nội bộ và bên ngoài, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm vẫn được duy trì.

Ông Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và có công lớn đưa doanh nghiệp trở thành một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng nhất thế giới, với giá trị vốn hóa khoảng 4.000 tỷ USD nhờ vị thế trung tâm trong làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Quyết định từ chức được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đăng tải nhiều thông tin về đời tư của ông Huang, trong đó đề cập các mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với hai phụ nữ, gồm doanh nhân Alice Huang và Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ nhưng không xác nhận danh tính người phụ nữ liên quan. Nvidia sau đó tiến hành điều tra độc lập. Hội đồng quản trị tập đoàn cho biết chưa có cơ sở để kết luận bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm.

Trong số những thông tin gây chú ý, Alice Huang bị một số nguồn tin tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ, đồng thời yêu cầu Washington chấm dứt việc đưa ra những thông tin mà nước này cho là bịa đặt.

Hôm 9-11, Tổng thống Trump từng lên tiếng bảo vệ ông Huang, gọi lãnh đạo Nvidia là người có phẩm chất tốt. Ông Trump cho biết đã hỏi thăm tình hình và được kể rằng ông Huang không biết Alice Huang bị nghi là gián điệp. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang xem xét vấn đề.

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Huang từng khá gần gũi. CEO Nvidia có ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc thảo luận về chính sách AI của Mỹ, trong đó có vấn đề xuất khẩu chip sang Trung Quốc và duy trì khả năng tiếp cận các mô hình AI mã nguồn mở.

Tháng 5 vừa qua, ông Huang tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc. Đến tháng 8, tại hội nghị All-In Summit, ông Trump bất ngờ gọi điện cho CEO Nvidia khi ông đang tham gia thảo luận về an toàn và quy định AI. Cuộc gọi được phát trực tiếp trước khán giả, trong đó Tổng thống Mỹ khẳng định luôn sát cánh với ông Huang.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk hôm 11-11 cho biết sẽ cảm thấy vinh dự nếu có cơ hội tuyển dụng ông Huang, sau khi xuất hiện những thông tin về khả năng CEO Nvidia phải rời vị trí.

Sự ra đi của ông Huang không chỉ mở ra giai đoạn chuyển giao lãnh đạo tại Nvidia mà còn thu hút sự quan tâm về những thay đổi có thể xảy ra trong mối quan hệ giữa tập đoàn với chính quyền Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington tiếp tục xem AI và công nghệ bán dẫn là những lĩnh vực chiến lược.

B.N