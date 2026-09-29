Ông Trump để ngỏ khả năng tấn công Iran trước bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời không loại trừ khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công quân sự trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Phát biểu bên lề giải golf Presidents Cup ngày 27/9, ông Trump nói Mỹ sẽ sớm "chiến thắng" trong cuộc xung đột và khi giao tranh kết thúc, giá dầu có thể giảm mạnh về mức trước chiến sự. Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời cụ thể nhưng nói khả năng này "có thể xảy ra".

Ông đồng thời cho rằng Washington đang đạt kết quả trên cả phương diện quân sự và kinh tế.

Ông Trump nói Mỹ "đã thắng" về quân sự nhưng điều đó không có nghĩa chiến dịch gây sức ép đã dừng lại.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nền kinh tế Iran đang chịu thiệt hại nghiêm trọng, đồng thời dẫn các ước tính về lạm phát tại nước này ở mức khoảng 300%, thậm chí 318%.

Đây là những con số do ông Trump nêu, không phải số liệu độc lập được xác nhận trong các nguồn trên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho khả năng giao tranh tái diễn nhưng vẫn để ngỏ con đường ngoại giao.

Ông cho biết Iran không quan tâm tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ mà tập trung vào lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán nếu có cơ sở phù hợp.

Căng thẳng đặc biệt tập trung quanh eo biển Hormuz. Iran đã đưa ra đề xuất gồm chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông, mở lại tuyến hàng hải này sau 7 ngày và tiến tới đàm phán.

Tehran cũng yêu cầu giải phóng tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và chấm dứt phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Ông Trump đã công khai bác bỏ đề xuất, dù các kênh trung gian vẫn được duy trì và ông cho biết kỳ vọng đàm phán có thể được nối lại trong tuần này.

Trong một diễn biến khác, Ali Mohammadi, Phó tư lệnh phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo lực lượng Iran có thể tấn công tàu chiến Mỹ tới tận Ấn Độ Dương nếu xung đột tái diễn.

Cuộc xung đột Mỹ-Iran đã kéo dài gần 7 tháng, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa tạo được thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

Việc ông Trump tiếp tục để ngỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự cho thấy nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn chưa được loại bỏ, trong lúc vấn đề eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với các cuộc đàm phán.