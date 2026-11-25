Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Post ngày 24/11 (giờ địa phương), khi được hỏi về khả năng nối lại hoạt động trao đổi thư từ cá nhân với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump cho biết việc này có thể được khởi động lại ngay lập tức, dù hiện tại hai bên chưa thực hiện.

Đề cập đến liên lạc với nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Trump xác nhận hai bên không có trao đổi gần đây, nhưng nhấn mạnh quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai người và cho rằng tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã dịu đi so với thời điểm ông mới bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Ông Trump nói rằng khi ông lần đầu nhậm chức, vấn đề Triều Tiên là một mối đe dọa lớn và chiếm nhiều sự quan tâm của chính quyền Mỹ, nhưng tình hình hiện nay có vẻ đã lắng dịu. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định ông có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong-un.

Khi được hỏi về khả năng ông Kim Jong-un không phản hồi các đề nghị liên lạc của Mỹ trước chuyến công du châu Á tuần trước, ông Trump khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên không phớt lờ những nỗ lực này. Ông giải thích lịch trình làm việc dày đặc với nhiều nhà lãnh đạo trong chuyến đi khiến thời điểm đó chưa phù hợp để tiến hành cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng hai nhà lãnh đạo sẽ có dịp gặp lại trong tương lai, đồng thời cho rằng vấn đề không phải là thiếu cơ hội mà đơn giản là chưa đúng thời điểm. Đáng chú ý, ông Trump đề cập phi hạt nhân hóa như một nội dung quan trọng nếu hoạt động trao đổi thư từ được nối lại.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy khả năng khôi phục kênh tiếp xúc cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn được Washington để ngỏ. Tuy nhiên, việc nối lại đối thoại và tiến tới một cuộc gặp thượng đỉnh vẫn phụ thuộc vào thời điểm, lập trường của hai bên cũng như khả năng tìm được tiếng nói chung về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.