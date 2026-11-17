Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng để tới Philippines và Trung Quốc ngày 16/11, Tổng thống Trump cho biết ông có thể gặp ông Kim Jong Un bên lề các hoạt động tại Trung Quốc. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đóng vai trò trong việc thu xếp cuộc tiếp xúc này.

Ông Trump nói: “Chúng tôi cũng có thể gặp Kim Jong Un”. Khi được hỏi thêm về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự, ông cho biết điều này tùy thuộc vào quyết định của Chủ tịch Trung Quốc.

Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, một số khả năng gặp gỡ từng được đề cập trước đây, trong đó có dịp công du châu Á năm ngoái, đã không trở thành hiện thực.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Mỹ trước đó cho biết chưa có kế hoạch cụ thể về cuộc gặp mới. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) chưa đưa ra phản hồi về phát biểu của Tổng thống Trump. Bình Nhưỡng cũng từng phát tín hiệu chưa thấy cần thiết phải nối lại đàm phán với Washington trong bối cảnh hiện nay.

Đáng chú ý, Điện Kremlin ngày 16/11 cho biết cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC có thể tác động đáng kể đến các vấn đề quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết ông Putin có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu ông Kim tới Trung Quốc.