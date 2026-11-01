Ông Trump để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên về vụ tiền điện tử Binance

Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 đã lên tiếng về việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Triều Tiên là bên đứng sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

"Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về vụ việc, tôi không quá lo lắng về nó. Chúng tôi chưa rõ liệu có phải Triều Tiên hay không, nhưng nếu đúng là như vậy thì chúng tôi sẽ trao đổi với Bình Nhưỡng", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: NYT

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều đồn đoán về khả năng nối lại ngoại giao giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/10 cũng khẳng định ông Trump sẵn sàng thảo luận với ông Kim về những vấn đề mà Washington và các đồng minh quan tâm. Tuy vậy, hiện chưa có cuộc gặp nào giữa hai nhà lãnh đạo được lên kế hoạch.

Trước đó, FBI đã cáo buộc nhóm tin tặc Triều Tiên TraderTraitor là bên đứng sau vụ tấn công mạng làm "biến mất" 6,36 tỷ USD tiền điện tử từ sàn Binance. Theo FBI, các tin tặc đang nhanh chóng chuyển đổi số tài sản đánh cắp được thành tiền điện tử Ethereum.

"Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp tài sản ảo trị giá hơn 6 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance vào khoảng ngày 29/10/2026. Những tài sản này sau đó sẽ được rửa tiền thêm bằng cách chuyển đổi chúng thông qua các dịch vụ DeFi và hoán đổi tức thời", thông cáo của FBI nêu rõ.

Các cơ quan an ninh Mỹ đang hối thúc các sàn giao dịch tiền điện tử, đơn vị vận hành chuỗi khối (blockchain), công ty phân tích và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo "chặn các giao dịch liên quan đến những ví kỹ thuật số mà các tin tặc sử dụng để rửa số tiền đánh cắp được".