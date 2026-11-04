Ông Trump đang làm gì vào ngày bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Báo The Independent đưa tin các quan chức và đồng minh có mặt cùng ông Trump tại Phòng Đông của Nhà Trắng trong đêm bầu cử 3/11, gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins, đang thấp thỏm chờ kết quả của các cuộc bầu cử Quốc hội và cấp bang của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Theo hãng tin CNN, tâm trạng của ông Trump thể hiện qua các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày bầu cử 3/11 khá tiêu cực.

Khoảng 30 phút trước khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa, lãnh đạo Nhà Trắng đã bày tỏ sự bất bình đối với cách đưa tin về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của đài Fox News. Ông Trump đã phàn nàn về sự xuất hiện của bình luận viên theo quan điểm tự do Jessica Tarlov trong chương trình trước thềm bầu cử của đài này, rồi thông báo ông sẽ chuyển sang kênh khác.

Trong bối cảnh các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ dần đóng cửa và sự lạc quan của phe Cộng hòa đang lung lay, các quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Trump sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử bằng cách ban bố thiết quân luật hay thúc ép các quan chức từ chối xác nhận kết quả bỏ phiếu.

Trước đó, một số người ủng hộ ông Trump từng công khai kêu gọi tổng thống ban bố thiết quân luật trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hiện chưa rõ ông Trump có dự định phát biểu sau khi các kết quả bầu cử sơ bộ được công bố hay không.