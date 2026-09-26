Ông Trump đăng ảnh 'eo biển Trump' khi Iran kêu gọi ngừng bắn 7 ngày ở Hormuz

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/9 đã có động thái gây chú ý khi đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh bản đồ mô tả eo biển Hormuz là "eo biển Trump".

Bài đăng của Tổng thống Trump xuất hiện khoảng 30 phút sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ, tiết lộ rằng chủ nhân Nhà Trắng đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt giao tranh trong 7 ngày và mở lại eo biển Hormuz.

"Tổng thống Trump đã từ chối đề xuất ngừng bắn và mở cửa Hormuz trong vòng 7 ngày tới, đồng thời nói với các phụ tá về việc ông cân nhắc tiếp tục oanh tạc Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Tổng thống dường như đang hoài nghi về khả năng Tehran đáp ứng các yêu cầu của Washington", nguồn tin của WSJ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ảnh đổi tên eo biển Hormuz thành "eo biển Trump". Ảnh: Times of India

Tuy vậy, WSJ nhấn mạnh rằng quan điểm của ông Trump có thể thay đổi trong những tuần tới. Bên cạnh đó, Mỹ và Iran vẫn đang duy trì đối thoại qua các kênh trung gian về những vấn đề trọng yếu, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo đề xuất của Iran, giao tranh trong khu vực sẽ chấm dứt trong vòng 7 ngày để eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và miễn các lệnh trừng phạt dầu mỏ.

Trong ngày 25/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định, cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz có thể được giải quyết bằng phương thức ngoại giao. "Mỹ là bên phong tỏa các cảng của chúng tôi và việc đóng cửa eo biển Hormuz chỉ là phản ứng tự nhiên. Cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải này chỉ có thể được giải quyết trên bàn đàm phán, không phải bằng vũ lực", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Pezeshkian xác nhận việc Qatar và Pakistan đang làm trung gian để chuyển các thông điệp của Iran tới Mỹ. Tuy nhiên, ông Pezeshkian thừa nhận rằng Tehran đang mất niềm tin vào các cuộc đối thoại với Washington.

"Cứ sau mỗi lần đàm phán, họ lại tấn công và gia tăng các lệnh trừng phạt. Điều này đã tái diễn trong suốt thời gian qua", ông Pezeshkian nói với Al Jazeera.