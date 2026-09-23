Ông Trump: Đàm phán Mỹ-Iran đang có đà, có thể đạt thỏa thuận

Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp đa phương với các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, trong đó có Türkiye, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

"Thật vinh dự khi được có mặt tại đây cùng một số người bạn, đồng minh và đối tác thân thiết, tuyệt vời nhất của nước Mỹ, để tiếp tục nỗ lực hướng tới một Trung Đông an toàn và thịnh vượng hơn", ông Trump nói.

Ông cho biết, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có một "cuộc gặp mang tính xây dựng" với các bên trung gian tham gia nỗ lực tiếp xúc với Iran.

"Tôi nghĩ đang có rất nhiều đà tiến triển để họ đạt được một thỏa thuận. Đó là những gì chúng tôi đang nghe từ tất cả mọi người", ông Trump nói.

Ông đề cập đến cơ sở của Iran được biết đến với tên gọi núi Pickaxe, đồng thời cho biết, Mỹ có thể tấn công địa điểm này nếu phát hiện hoạt động đáng kể tại đây.

"Chúng tôi có thể phải phá hủy một cơ sở khác, núi Pickaxe", ông nói. "Chúng tôi không thấy nhiều hoạt động ở đó, nhưng nếu phát hiện, chúng tôi sẽ lập tức phá hủy nó".

Ông Trump cũng đề cập đến eo biển Hormuz, cho biết dòng chảy dầu qua tuyến đường biển chiến lược này đã tăng đáng kể kể từ khi xung đột bắt đầu.

Ông cho rằng tình hình với Iran có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, hoặc thậm chí sớm hơn.

"Chúng tôi cho rằng tình hình với Iran có thể kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và có thể là trước đó. Tôi không biết. Không ai biết trước được", ông nói.

Ông Trump cho biết, xung đột cuối cùng sẽ kết thúc theo một trong hai hướng: đạt được thỏa thuận hoặc giao tranh chấm dứt nhanh chóng.

"Hãy nhìn xem, nó sẽ đi theo hướng này hoặc hướng kia. Hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc mọi chuyện sẽ kết thúc rất, rất nhanh", ông nói.

Nhắc lại các cuộc thảo luận được tổ chức bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái, ông Trump cho biết nhiều nhà lãnh đạo trong số này từng tập trung để thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột tại Gaza.

"Đúng một năm trước, nhiều quốc gia của chúng ta đã gặp nhau tại đây, bên lề Liên Hợp Quốc, để thảo luận về cách có thể chấm dứt xung đột ở Gaza, và gần như những gương mặt tương tự cũng có mặt tại đây, trong đó có người bạn của tôi ngay bên này, đến từ Türkiye", ông Trump nói, đề cập Tổng thống Türkiye Recep Tayyip Erdogan.

"Ông ấy thật tuyệt vời. Một người tuyệt vời, phải không, người bạn của tôi", ông nói thêm.

Sau cuộc họp, ông Erdogan nói với các phóng viên bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc rằng 8 quốc gia đã cùng nhau tham gia.

"Chúng tôi đang nỗ lực vượt qua những khó khăn tại vùng Vịnh. Chúng tôi muốn sớm nhìn thấy thành quả từ những nỗ lực của mình", ông Erdogan nói.

"Hợp tác kinh tế"

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tin rằng một thỏa thuận với Iran sẽ đạt được ngay sau cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, đồng thời cảnh báo Tehran nếu không đạt được thỏa thuận.

"Họ đang chờ xem tôi thể hiện như thế nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh ông không tranh cử và sẽ không để cuộc bầu cử tác động đến chính sách của Mỹ đối với Iran.

Ông Trump cho biết, ngay sau khi nhậm chức, ông đã mở các cuộc đàm phán với Iran, đề nghị "hợp tác kinh tế" để đổi lấy việc Tehran chấm dứt chương trình hạt nhân, nhưng Iran khi đó đã "hoàn toàn từ chối" đề nghị này.

Ông nhắc lại rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi tất cả các quốc gia cô lập Iran về mặt kinh tế.

Thế Hải (Theo Trtworld, Reuters)