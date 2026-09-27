Ông Trump đã ra 'quyết định cuối cùng' cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "quyết định cuối cùng" về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot.

"Trong cuộc gặp gần nhất, Tổng thống Trump nhấn mạnh với tôi rằng: Đúng vậy, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ukraine sẽ nhận được giấy phép sản xuất tên lửa Patriot", ông Zelensky nói trong tin nhắn gửi các phóng viên. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại New York ngày 22/9 bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ giấy phép sẽ áp dụng cho những biến thể tên lửa nào. Ông Zelensky cũng chưa công bố thời điểm Ukraine có thể bắt đầu sản xuất hoặc công suất dự kiến của dây chuyền.

Thông tin mới nhất đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với tuyên bố của Washington chỉ 2 ngày trước đó. Ngày 23/9, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với DW rằng các cuộc thảo luận về cấp phép vẫn đang diễn ra và Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nhiều lần thay đổi cách tiếp cận. Hồi tháng 7, ông nói Washington sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Sau đó, ông thận trọng hơn và cho rằng Mỹ phải cân nhắc kỹ trước khi chuyển giao công nghệ nhạy cảm, do nguy cơ công nghệ có thể rơi vào tay đối thủ.

Nếu được triển khai, việc sản xuất tại Ukraine có thể giúp Kiev giảm phụ thuộc vào nguồn tên lửa đánh chặn từ Mỹ và các đồng minh.

Ukraine đang phải đối mặt với nhu cầu lớn về đạn đánh chặn khi Nga duy trì các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, giấy phép không đồng nghĩa Ukraine có thể lập tức tự sản xuất tên lửa Patriot. Ông Zelensky trước đó ước tính quá trình xây dựng năng lực sản xuất có thể mất khoảng 1-1,5 năm.

Việc thiết lập nhà máy còn đòi hỏi dây chuyền công nghệ, máy móc chuyên dụng, nhân lực kỹ thuật và chuỗi cung ứng linh kiện.

Điều này đồng nghĩa nguồn cung Patriot từ Mỹ và các đối tác vẫn có vai trò quan trọng trong thời gian đầu, ngay cả khi Washington thực sự hoàn tất thủ tục cấp phép.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ lực của Ukraine để đối phó các cuộc tập kích đường không của Nga. Kiev đặc biệt coi trọng hệ thống này vì khả năng đánh chặn một số loại tên lửa đạn đạo.

Nếu thông tin của ông Zelensky được Washington xác nhận và chuyển thành thỏa thuận cấp phép chính thức, Ukraine sẽ bước vào một giai đoạn mới trong việc xây dựng năng lực sản xuất tên lửa phòng không trong nước.

Dù vậy, tác động đối với chiến trường sẽ phụ thuộc vào thời điểm dây chuyền đi vào hoạt động và khả năng tiếp cận các linh kiện cần thiết.