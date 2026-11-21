Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi dự Hội nghị cấp cao ASEAN ở Philippines và APEC tại Trung Quốc, ông Trump đánh giá chuyến đi đã mang lại nhiều kết quả về kinh tế và an ninh.

Theo Tổng thống Mỹ, các thỏa thuận thương mại tại Đông Nam Á bao gồm hợp đồng cung cấp 20 máy bay Boeing 787 cho Philippine Airlines, cùng các dự án hạ tầng công nghệ tại Malaysia và Philippines.

Ông Trump cũng công bố sáng kiến hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với các đối tác thuộc Nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.

Về cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề APEC, ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp ngoại giao.

Đáng chú ý, Mỹ, Nga và Trung Quốc nhất trí tiến hành đối thoại giảm thiểu rủi ro hạt nhân, tái khẳng định quan điểm không thể giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, các bên chưa công bố lộ trình cụ thể cho những cuộc đàm phán tiếp theo.