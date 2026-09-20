Ông Trump công bố kế hoạch thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ Donald Trump vỗ tay tại hội nghị Chiến thắng trong cuộc đua AI ở Washington D.C., Mỹ, ngày 23/7/2025. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 cho biết ông có kế hoạch thành lập một lực lượng chuyên trách về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời sẽ sớm công bố một quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực này.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump gọi tổ chức mới là “AI Force” và so sánh sáng kiến này với Lực lượng Không gian Mỹ (Space Force), quân chủng được thành lập trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu, nhiệm vụ hay cách thức hoạt động của lực lượng mới. Cũng chưa rõ “AI Force” sẽ thuộc lĩnh vực dân sự hay quân sự.

Theo CNN, ông Trump đồng thời cho biết sẽ bổ nhiệm một “AI czar” (“Sa hoàng AI”), cách gọi không chính thức tại Mỹ dành cho quan chức được giao điều phối một lĩnh vực chính sách quan trọng. Danh tính ứng viên cũng như phạm vi quyền hạn của vị trí này chưa được tiết lộ.

“Vì mục đích này, tôi đang thành lập AI Force, tương tự cách tôi đã làm với Space Force”, ông Trump viết, đồng thời cho biết người phụ trách AI sẽ được công bố trong thời gian tới.

Không muốn “kìm hãm” AI

Thông báo được đưa ra giữa lúc Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đối mặt với những lời kêu gọi xây dựng thêm biện pháp bảo đảm an toàn cho AI, trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng.

Ông Trump không ủng hộ việc làm chậm cuộc đua. “Chúng tôi sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp đáng kinh ngạc này”, ông viết trên Truth Social.

“Thay vào đó, chúng tôi sẽ trân trọng, hỗ trợ và theo dõi nó trong quá trình phát triển”, Tổng thống Mỹ nói.

Dù vậy, ông Trump cho biết chính quyền vẫn sẽ theo dõi những mặt tiêu cực của AI. “Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những điều XẤU, và có thể làm điều đó rất dễ dàng bằng hệ thống tư pháp hình sự và dân sự hiện có”, ông viết.

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đối mặt với những lời kêu gọi xây dựng thêm biện pháp bảo đảm an toàn cho AI trong khi ông Trump cho biết sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp đáng kinh ngạc này”. Ảnh: Reuters.

Phát biểu cho thấy ông Trump nghiêng về sử dụng khuôn khổ pháp luật hiện hành để xử lý các hành vi sai phạm, thay vì để những lo ngại về rủi ro làm chậm tốc độ phát triển AI. Reuters cho biết ông Trump nhiều lần bác bỏ yêu cầu tăng cường quy định đối với lĩnh vực này.

AI thời gian qua thu hút lượng vốn đầu tư lớn vào chip, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng tại Mỹ. Cùng với những lợi ích kinh tế, sự phát triển nhanh của công nghệ cũng làm gia tăng tranh luận về tác động tới việc làm, nhu cầu năng lượng và các cộng đồng nơi trung tâm dữ liệu được xây dựng.

Ông Trump đặt vấn đề AI trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. “Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, và tôi có ý định duy trì điều đó”, ông tuyên bố.

Ông cũng gọi AI là “cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, hoặc Internet, nhưng sẽ còn lớn hơn và có tác động sâu rộng hơn”.

Những lo ngại phía sau cuộc đua AI

Ở chiều ngược lại, một số tiếng nói tại Mỹ cho rằng tốc độ phát triển AI cần đi kèm cơ chế giám sát phù hợp. Cựu Tổng thống Barack Obama ngày 18/9 hoan nghênh việc một số công ty công nghệ hàng đầu chủ động đề nghị giảm tốc độ phát triển AI.

“Theo tôi, việc một số công ty hàng đầu nói rằng chúng ta cần làm chậm lại là điều tốt và chúng ta nên khuyến khích điều đó”, MediasTouch dẫn lời ông Obama nói trong cuộc trò chuyện tại Đại học Colgate, Hamilton, bang New York.

Cựu Tổng thống Barack Obama trong cuộc trò chuyện tại Đại học Colgate ngày 18/9. Ảnh: MediasTouch

Tuy nhiên, ông cho rằng không thể để doanh nghiệp tự quyết định vấn đề này trong dài hạn. “Chính phủ phải quản lý lĩnh vực này”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks từng đảm nhiệm vai trò phụ trách AI và tiền mã hóa trong chính quyền Trump. Ông rời vị trí này hồi tháng 3 sau khi hết thời hạn làm nhân viên chính phủ đặc biệt, song hiện vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ.

AI dự kiến tiếp tục xuất hiện trong chương trình nghị sự tại Washington những ngày tới. Chính quyền Trump sẽ tổ chức một sự kiện cấp cao về công nghệ này bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23/9, theo CNN.

Một ngày sau, các lãnh đạo công nghệ gồm Sam Altman của OpenAI, Jensen Huang của Nvidia và Sundar Pichai của Google dự kiến tham dự quốc yến tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một quan chức Nhà Trắng cho biết an toàn AI cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.