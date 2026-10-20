Ông Trump công bố gói cứu trợ 8 tỷ USD cho nông dân trong sự kiện tranh cử

Phát biểu tại cuộc vận động cho các ứng viên Đảng Cộng hòa ở bang Kansas, ông Trump cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ triển khai chương trình Cứu trợ Nhiên liệu Thu hoạch (HFR), cung cấp các khoản hỗ trợ một lần cho nông dân nhằm ứng phó với biến động thị trường và chi phí sản xuất gia tăng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết khoản hỗ trợ 8 tỷ USD sẽ giúp nông dân yên tâm hơn trong mùa thu hoạch, tiếp tục cung cấp lương thực cho đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tại bang Kansas ngày 19/10. Ảnh chụp màn hình.

Khoản tiền sẽ được phân bổ theo công thức chung, dựa trên diện tích gieo trồng, chi phí sản xuất, năng suất và giá nông sản dự kiến, nhằm bù đắp một phần tổn thất trong vụ mùa năm 2026.

Gói cứu trợ được đưa ra trong bối cảnh giá dầu diesel tăng mạnh, gây thêm áp lực lên ngành nông nghiệp Mỹ. Tính đến ngày 16/10, giá dầu diesel trung bình tại Mỹ tương đương khoảng 1,66 USD mỗi lít, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo tháng 9 của USDA, thu nhập ròng của ngành nông nghiệp Mỹ sẽ giảm 2,6% trong năm nay, trong khi chi phí sản xuất tăng 4,5%. Riêng chi phí nhiên liệu và dầu bôi trơn được dự báo tăng gần 30%, trong bối cảnh hoạt động lọc dầu bị hạn chế và nguồn cung gián đoạn liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Gói cứu trợ được xem là nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm củng cố sự ủng hộ tại các khu vực nông thôn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, khi Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất thế đa số mong manh tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Ngoài ra, chính quyền ông Trump còn đưa ra một số đề xuất hỗ trợ tài chính khác, trong đó có kế hoạch phát 5.000 USD cho công dân trưởng thành nếu Đảng Cộng hòa kiểm soát được Quốc hội và khoản hỗ trợ một lần 90 USD cho hơn 20 triệu người tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicare.