Ông Trump có thư ký báo chí mới, là 'người ủng hộ trung thành và xuất sắc'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 đã bổ nhiệm bà Katie Zacharia – cố vấn truyền thông cho nền tảng mạng xã hội Truth Social của ông – làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng tiếp theo, lấp đầy vị trí bị bỏ trống kể từ khi bà Karoline Leavitt rời đi vào tháng 8.

Khi công bố quyết định bổ nhiệm trên Truth Social, ông Trump đã ca ngợi lòng trung thành và kinh nghiệm của bà Zacharia, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng bà sẽ đảm nhiệm tốt vai trò này.

Ông Trump gọi bà Zacharia là "người ủng hộ trung thành và xuất sắc", cũng như là thành viên của phong trào "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA).

"Tôi tin tưởng rằng Katie sẽ mang lại kết quả ấn tượng cho đất nước chúng ta trên cương vị Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bởi bà nhận được sự tôn trọng và sẽ hợp tác tuyệt vời với giới truyền thông, người dân Mỹ cũng như chính quyền của tôi", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm bà Katie Zacharia làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng, ngày 9/10/2026. Ảnh: People

Việc bổ nhiệm đưa bà Zacharia vào vị trí trung tâm trong hoạt động truyền thông của Nhà Trắng khi "xứ cờ hoa" đang tiến gần đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội hay không, đồng thời là phép thử về sự ủng hộ của công chúng đối với các chính sách của Tổng thống.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà Zacharia hoan nghênh quyết định bổ nhiệm và cho biết bà mong muốn được "làm việc với đội ngũ phóng viên Nhà Trắng cũng như các phóng viên trên khắp cả nước" để truyền tải thông điệp của Tổng thống Trump.

"Nhiệm vụ sắp tới là tiếp tục mang lại những kết quả mạnh mẽ cho đất nước và truyền tải tới người dân Mỹ những thành tựu quan trọng mà chính quyền đạt được mỗi ngày. Tôi rất mong được làm việc với đội ngũ phóng viên Nhà Trắng cũng như các phóng viên trên khắp cả nước để lan tỏa những thành quả đó", bà Zacharia cho biết.

Quyết định bổ nhiệm này được đưa ra khi tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang sụt giảm. Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống còn 32% – mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông.

Việc lựa chọn bà Zacharia cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa chính quyền của ông Trump và mạng lưới hoạt động chính trị cũng như truyền thông rộng lớn hơn của ông.

Theo hồ sơ LinkedIn, bà Zacharia, 42 tuổi và là người gốc California, đã đảm nhiệm vai trò cố vấn truyền thông cấp cao cho Truth Social và công ty mẹ là Trump Media & Technology Group kể từ tháng 6.

Trước đó, bà từng có thời gian ngắn giữ chức phát ngôn viên cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trước khi rời cơ quan này vào tháng 3.

Là một luật sư, bà Zacharia thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình có khuynh hướng bảo thủ như Fox News và Newsmax. Bà từng làm cố vấn pháp lý cho Fix California – một nhóm bảo thủ.

Bà Zacharia cũng từng thực tập tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush.

Minh Đức (Theo India Today, DW)