Ông Trump có thể chọn Giám đốc Tình báo làm 'ông trùm AI'

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: Shutterstock

Ông Jay Clayton nhiều khả năng sẽ được Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm quan chức phụ trách chính sách AI của Nhà Trắng, CBS News đưa tin.

Chính quyền Trump cũng đang cân nhắc để ông tiếp tục giữ cương vị Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), theo các nguồn tin được thông báo về vấn đề này.

Ba nguồn tin cho biết ông Trump dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian ngắn tới.

Tháng trước, ông Trump công bố kế hoạch bổ nhiệm một “AI czar” ("sa hoàng" AI, tức vị trí đứng đầu đặc trách điều phối chính sách và chiến lược về trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia trong bộ máy chính quyền), đồng thời viết trên mạng xã hội rằng: “Chỉ những người có IQ cao mới nên ứng tuyển!”.

Động thái diễn ra trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ ngày càng nóng về cách khai thác tiềm năng cũng như kiểm soát những rủi ro từ công nghệ AI ngày càng mạnh.

Hôm 30/9, lãnh đạo các công ty AI hàng đầu Mỹ đã tới Nhà Trắng để ký một loạt tiêu chuẩn an toàn mang tính tự nguyện. Ngay sau cuộc gặp, ông Trump nói với phóng viên rằng ông sẽ công bố “AI czar” trong vòng 3-4 ngày.

“Chúng tôi có một người cực kỳ xuất sắc”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức Nhà Trắng trả lời CBS News rằng mọi thông báo nhân sự sẽ do chính Tổng thống công bố. Quan chức này cho rằng những thông tin được đưa ra trước thời điểm đó chỉ là “suy đoán vô căn cứ”.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Clayton giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia hồi tháng 7. Là luật sư, ông từng giữ chức công tố viên liên bang hàng đầu tại Manhattan và lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong phần lớn nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump từng bổ nhiệm nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks làm quan chức phụ trách tiền số và AI. Ông Sacks rời vị trí này hồi đầu năm nhưng tiếp tục đồng chủ trì Hội đồng Cố vấn về Khoa học và Công nghệ của Tổng thống.

Nếu được lựa chọn, ông Clayton sẽ đảm nhận thêm vai trò tập trung vào AI trong lúc giới chính trị và ngành công nghệ Mỹ tranh luận về việc có nên quản lý lĩnh vực này bằng các quy định chặt chẽ hơn và nên thực hiện như thế nào.

Dario Amodei, CEO Anthropic, và Sam Altman, CEO OpenAI, hai trong số những lãnh đạo các công ty AI hàng đầu Mỹ, ủng hộ cách tiếp cận “điều tiết theo tốc độ phát triển của công nghệ”, nhằm kiểm soát tốt hơn những rủi ro khi AI ngày càng tiến xa. Một số nghị sĩ Mỹ cũng thúc đẩy việc xây dựng các “hàng rào pháp lý” đối với AI.

Trong khi đó, một số nhân vật lớn khác trong ngành như ông Sacks và CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng những cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ AI gây ra cho nhân loại đang bị thổi phồng.

Ông Trump không ủng hộ việc siết chặt quy định về AI, thay vào đó nhấn mạnh lợi ích kinh tế của công nghệ mà ông gọi là “Siêu trí tuệ”. Tổng thống Mỹ cho rằng việc làm chậm quá trình phát triển AI có thể tạo lợi thế cho các phòng thí nghiệm AI của Trung Quốc. Theo ông, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang có thể xử lý những đối tượng sử dụng AI cho mục đích xấu.

Tại hội nghị AI ở Nhà Trắng hôm 30/9, ông Trump và lãnh đạo OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia cùng SpaceXAI cam kết triển khai nhiều lớp kiểm soát nội bộ và kiểm toán bên ngoài nhằm bảo đảm các mô hình AI hoạt động đúng như thiết kế.