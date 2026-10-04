Ông Trump chọn Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ làm 'ông trùm AI'

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Donald Trump ngày 3/10 đã chính thức bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton làm lãnh đạo ủy ban AI mới tại Nhà Trắng. Ủy ban do ông Clayton đứng đầu có nhiệm vụ rà soát các rủi ro liên quan đến AI cũng như những cơ chế báo cáo hiện hành của chính phủ về các vụ vi phạm, tấn công mạng và những sự cố khác.

"Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ' nhằm bảo vệ lợi ích của người dân và bảo đảm nước Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về AI", ông Clayton cho biết.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: NYT

Nguồn tin của WSJ tiết lộ ủy ban này có 120 ngày để báo cáo về những rủi ro và cơ hội do AI mang lại. Các thành viên khác của uy ban bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, doanh nhân David Sacks và cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump chỉ định một cố vấn để giám sát các quyết định liên quan đến AI trên toàn bộ chính quyền. Vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Sacks là người đã đảm nhận vị trí "ông trùm AI".

Vấn đề an toàn AI đã trở thành tâm điểm chú ý trong những tuần gần đây, khi một số nhà nghiên cứu cảnh báo chính các kỹ sư phát triển công nghệ này cũng lo ngại AI có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại trong tương lai. Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Trump lại có cách tiếp cận khác về vấn đề quản lý AI, bởi việc giám sát quá mức có thể làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực này.

Ông Clayton được phê chuẩn làm Giám đốc Tình báo quốc gia vào tháng 7 vừa qua. Ông từng là luật sư của hãng luật Sullivan & Cromwell chuyên về các thương vụ sáp nhập doanh nghiệp và huy động vốn. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, ông Clayton giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), nơi ông tạo dựng được danh tiếng là một nhân vật ôn hòa về chính trị, qua đó nhận được sự đồng thuận từ các thành viên đảng Dân chủ.