Ông Trump chỉ đích danh "người duy nhất" có thể thay thế Jensen Huang

Tổng thống Donald Trump có ý tưởng về người nên thay thế Jensen Huang tại Nvidia. Ảnh: AFP.

Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lựa chọn riêng cho vị trí CEO tiếp theo của Nvidia: Tim Cook, cựu giám đốc điều hành Apple.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/11, ông Trump gọi Tim Cook là “người duy nhất” có thể thay thế Jensen Huang, người vừa từ chức sau hơn 3 thập kỷ lãnh đạo nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới.

“Giờ đây, khi CEO Nvidia Jensen Huang, người đã làm rất tốt công việc của mình, từ chức, chỉ có một người duy nhất có thể thay thế ông ấy – đó là Tim Cook của Apple. Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ từ lâu đã dành nhiều thiện cảm cho Tim Cook. Cựu CEO Apple rời vị trí điều hành cao nhất của tập đoàn hồi đầu năm nay và chuyển sang đảm nhiệm chức chủ tịch điều hành hội đồng quản trị.

Trước đây, ông Trump từng gọi Tim Cook là “một nhà quản lý và lãnh đạo tuyệt vời”, đồng thời đánh giá cao việc vị lãnh đạo Apple trực tiếp gọi điện trao đổi với mình.

“Ông ấy gọi điện cho tôi, còn những người khác thì không. Những người khác thường thuê các công ty tư vấn rất đắt tiền, trong khi Tim Cook gọi trực tiếp cho Donald Trump. Khá ấn tượng”, ông Trump nói trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Hồi tháng 4, sau khi Apple thông báo Tim Cook sẽ rời ghế CEO, ông Trump tiếp tục dành những lời có cánh cho vị lãnh đạo này trong một bài đăng trên Truth Social. Tổng thống Mỹ gọi Cook là “một người tuyệt vời”, đồng thời nhận xét ông đã có “sự nghiệp phi thường, gần như không ai sánh kịp” và sẽ tiếp tục đóng góp cho Apple cũng như những lĩnh vực khác mà ông lựa chọn.

Hội đồng quản trị Nvidia thông báo Jensen Huang rời vị trí CEO vào sáng 12/11, khép lại một tuần đầy biến động đối với nhà lãnh đạo này. Trước đó, Nvidia tiến hành điều tra nội bộ sau khi xuất hiện thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông.

Hôm 8/11, trong một bức thư gửi nhân viên, Huang thừa nhận đã không chung thủy với người vợ gắn bó hơn 40 năm.

“Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi”, ông viết.

Trước đó, hồi tháng 10, tờ New York Times đưa tin Huang có mối quan hệ thân thiết với Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed – một khách hàng của Nvidia. Theo bài báo, các quan chức tình báo Mỹ tin rằng người phụ nữ này đã được tuyển mộ để thu thập thông tin cho chính phủ Trung Quốc.

Việc nhà sáng lập Nvidia thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân đã dẫn đến cuộc điều tra độc lập của hội đồng quản trị đối với vị tỷ phú.

Trong lúc cuộc điều tra do một hãng luật hàng đầu Phố Wall thực hiện đang diễn ra, New York Times tiếp tục đưa tin Jensen Huang còn có quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Bà Powell là một trong những lãnh đạo trực tiếp báo cáo công việc cho Huang.

Nvidia cho biết Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền cho đến khi công ty lựa chọn được người kế nhiệm chính thức.

Theo BI