Ông Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp nộp đơn kiện nếu ứng viên Cộng hòa thua ở Alaska

Theo tờ Washington Post (WP), Tổng thống Mỹ Donald Trump này 23/10 đã xác nhận việc chỉ đạo Bộ Tư pháp nộp đơn kiện yêu cầu tòa án xem xét lại kết quả bầu cử ở bang Alaska trong trường hợp ứng viên đảng Cộng hòa thất cử, viện dẫn lý do cử tri bỏ phiếu nhầm.

"Tôi đã chỉ đạo Bộ Tư pháp làm như vậy. Việc có thêm một ứng viên họ Sullivan đột ngột tham gia tranh cử là một chiêu trò, có thể là do đảng Dân chủ can thiệp", ông Trump cho biết.

Tại bang Alaska, ứng viên chính của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện là thượng nghị sĩ Dan Sullivan, nhưng bất ngờ lại có một ứng viên khác mới đăng ký làm thành viên đảng Cộng hòa tên Dan J. Sullivan cũng tham gia. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tòa án xem lại kết quả nếu ông Dan Sullivan thua ứng viên đảng Dân chủ Mary Peltola với cách biệt phiếu bầu nhỏ hơn số phiếu mà ứng viên thứ 3 là ông Dan J. Sullivan nhận được.

"Có thể xảy ra những trường hợp cử tri ủng hộ nghị sĩ Sullivan sẽ bầu nhầm cho ông Dan J. Sullivan", phía Bộ Tư pháp giải thích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về vấn đề này, Cơ quan bầu cử Alaska cho biết họ sẽ xem xét đơn kiện, đồng thời tập trung vào việc điều hành cuộc bầu cử sắp tới.

Cùng ngày 23/10, Tổng thống Trump đã ra lệnh dỡ bỏ thuế suất 50% đối với một số sản phẩm của Canada, một động thái nhằm hỗ trợ Thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa tại Maine.

"Thượng nghị sĩ Susan Collins đã kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ thuế suất đối với các sản phẩm đang ảnh hưởng doanh nghiệp và nông dân tại Maine. Tổng thống sau đó đã ký sắc lệnh miễn thuế cho các mặt hàng bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, một số loại máy móc và thiết bị làm lạnh, thùng và hộp đóng gói, cũng như rong biển của Canada. Các thay đổi này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/10, 4 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ", truyền thông Mỹ cho hay.

Theo giới quan sát, việc chính quyền Tổng thống Trump có thể nối lại hoạt động quân sự chống lại Iran hay không phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ sắp tới. Trong trường hợp đảng Dân chủ giành được đa số ở Thượng viện hoặc Hạ viện Mỹ, ông Trump sẽ khó thực thi chương trình nghị sự của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.