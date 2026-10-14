Ông Trump chạy nước rút trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động ở Clarksville, bang Tennessee, ngày 10-10. Ảnh: Getty Images

Theo truyền thông Mỹ ngày 12-10, ông Trump đang trực tiếp lựa chọn các địa điểm vận động mỗi tuần, ưu tiên những khu vực có đông cử tri Cộng hòa như Youngstown ở bang Ohio, Wasilla ở Alaska, Bullhead City ở Arizona và Kalispell ở Montana. Trong khoảng một tuần rưỡi trước đó, ông cũng tới các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Oklahoma, Alabama và Tennessee.

Chiến lược này giúp Tổng thống thu hút sự ủng hộ tại các địa bàn thân thiện, đồng thời tạo sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, mức độ nhiệt tình của cử tri Cộng hòa đang thấp hơn đối thủ. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy trong nhóm cử tri tuyên bố cực kỳ có động lực đi bỏ phiếu, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đạt 59%, so với 35% của đảng Cộng hòa.

Một trong những sức ép lớn nhất đối với ông Trump là chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao. Khảo sát do AP và Đại học Chicago công bố ngày 1-10 cho thấy 65% người trưởng thành Mỹ quy trách nhiệm về chi phí sinh hoạt cao cho Nhà Trắng, trong đó có các chính sách thuế quan và cuộc xung đột với Iran.

Trong nỗ lực giảm áp lực này, ngày 9-10, ông Trump công bố thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp dầu diesel cho Mỹ trong những tháng tới, đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính tạm ngừng một số biện pháp hạn chế liên quan đến hoạt động bán dầu diesel của Nga. Ông kỳ vọng nguồn cung bổ sung sẽ giúp hạ giá nhiên liệu, qua đó xoa dịu cử tri, nhất là những người làm nông nghiệp, chăn nuôi và vận tải.

Tuy nhiên, thỏa thuận vấp phải sự phản đối ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa. Bốn thượng nghị sĩ đảng này cùng các thượng nghị sĩ Dân chủ ký thư yêu cầu Tổng thống đảo ngược quyết định, cho rằng việc cho phép nhập khẩu năng lượng Nga đi ngược các biện pháp hạn chế nhằm ngăn nguồn thu tài trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Một số chuyên gia cũng nghi ngờ lượng dầu diesel cam kết cung cấp quá nhỏ để tạo ra thay đổi đáng kể đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng giữa Nga và Ukraine của ông Trump cũng chưa đem lại kết quả rõ ràng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết không được thông báo trước về thỏa thuận, dù khẳng định Kiev sẽ tuân thủ. Trong khi đó, Nga tiếp tục tấn công các cơ sở điện của Ukraine tối 11-10. Ông Trump còn chỉ trích ông Zelensky và cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo.

Những diễn biến này đang tác động đến cục diện bầu cử. Các tổ chức dự báo đã điều chỉnh đánh giá theo hướng có lợi hơn cho đảng Dân chủ tại nhiều cuộc đua vào Thượng viện, trong đó có Kansas, New Hampshire, North Carolina, Alaska và South Carolina. Theo mô hình dự báo của The Hill, đảng Dân chủ có 56% khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện. Tại Hạ viện, hơn 40 cuộc đua được đánh giá có tính cạnh tranh cao.

Dù vậy, kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Với 35 ghế Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện được đưa ra bầu lại, cuộc bầu cử ngày 3-11 sẽ là phép thử quan trọng đối với chính quyền Trump. Trong những tuần cuối, khả năng kiểm soát thông điệp vận động, cải thiện tâm lý cử tri và xử lý sức ép kinh tế có thể quyết định triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc đua giữ quyền kiểm soát Quốc hội.