Ông Trump cáo buộc Tổng thống Ukraine không muốn chấm dứt xung đột

“Quyết định của tôi liên quan đến Nga rất đơn giản. Tôi đang trong quá trình đàm phán nhằm đạt được hòa bình trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Nga rời khỏi bàn đàm phán một cách thiếu khôn ngoan,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 19/10.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến đáng kể.

“Việc ký văn bản đó (Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey Graham 2026) vào thời điểm này sẽ khiến Nga rời khỏi bàn đàm phán. Tôi có thể ký nó sau, hoặc bất cứ khi nào tôi muốn! Có lẽ quan trọng hơn, Nga đang hỗ trợ rất ít, nếu không muốn nói là hầu như không hỗ trợ gì, cho Iran so với những gì họ có thể làm. Tôi muốn duy trì tình trạng đó và tôi sẽ làm như vậy, trừ khi những kẻ ngốc cản trở,” ông Donald Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không muốn chấm dứt xung đột”.

“Thành thật mà nói, với tất cả số tiền khổng lồ mà châu Âu đang viện trợ cho ông ấy, cũng như số tiền mà Joe Biden đã trao cho ông ấy trước đây, ông Zelensky không muốn chấm dứt cuộc xung đột này và có lẽ ngay từ đầu ông ấy cũng chưa bao giờ muốn làm như vậy,” Tổng thống Donald Trump viết.

Ông Trump sau đó chỉ trích các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga.

“Ông Zelensky đang nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu diesel của Nga, dù biết rằng những cuộc tấn công này đang gây tổn hại nghiêm trọng cho thị trường dầu diesel toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ. Nông dân, chủ trang trại chăn nuôi và các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực đang phải chịu thiệt hại nặng nề vì điều này.

Tuy nhiên, Nga vẫn đang cung cấp hàng triệu thùng dầu diesel cho thị trường thế giới với mức giá thấp. Ông Zelensky không quan tâm đến điều đó,” Tổng thống Mỹ chia sẻ.

“Ukraine đang trong tình trạng tan hoang, một phần lớn lãnh thổ đã bị mất, các vùng biển và đại dương của nước này cũng không còn, còn dân số nam giới thì suy giảm, bị thương hoặc đã thiệt mạng. Tôi muốn cuộc xung đột này kết thúc!” ông Donald Trump cho biết thêm.

Ông Zelensky chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu trên của Tổng thống Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trao đổi với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ gồm Đặc phái viên Hòa bình Steve Witkoff và Cố vấn Jared Kushner.

“Hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh và sự hợp tác được xây dựng trên nền tảng lòng tin. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể về phần mình để hiện thực hóa điều đó, đồng thời bảo đảm rằng lập trường của Mỹ đủ mạnh mẽ và góp phần đưa hòa bình đến gần hơn. Đó là nền hòa bình mà tất cả mọi người, ngoại trừ Nga, đã chờ đợi suốt bốn năm rưỡi qua,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 18/10.

Về nội dung cuộc trao đổi, Tổng thống Ukraine cho biết ông và các đặc phái viên Mỹ đã thảo luận về kết quả cuộc gặp giữa các nhóm đàm phán của hai bên thời gian qua.

“Các nhóm của chúng tôi duy trì liên lạc gần như liên tục, không gián đoạn. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho những bước đi ngoại giao tiếp theo. Chúng tôi thường xuyên thông báo cho các đối tác về tình hình thực tế liên quan đến các cuộc tấn công của Nga, vốn không ngừng lại dù chỉ một phút, cũng như những vấn đề về phòng không. Rất nhiều điều trong số này phụ thuộc trực tiếp vào lập trường của Mỹ,” ông Volodymyr Zelensky chia sẻ.

“Ukraine vẫn sẵn sàng hợp tác một cách xây dựng, chân thành và hướng tới những kết quả thực chất,” nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ông Zelensky điện đàm với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ ngày 18/10. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran năm 2026, mang tên Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành ngày 18/9. Đạo luật này quy định các biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế quan nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow, trong đó có mức thuế 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia thuộc nhóm nhập khẩu dầu khí Nga lớn nhất. Đến ngày 16/10 giờ địa phương, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp hoãn áp dụng nhiều biện pháp theo đạo luật, với lý do phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.