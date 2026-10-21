Ông Trump cáo buộc Iran tìm cách kéo dài xung đột qua bầu cử giữa kỳ Mỹ

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Greenville, bang Bắc Carolina, Mỹ hôm 20/10, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Ngay khi cuộc xung đột chấm dứt và dù bằng cách này hay cách khác, nó chắc chắn sẽ kết thúc rất nhanh và giá dầu sẽ lao dốc mạnh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump cũng khẳng định việc giá dầu mỏ tăng cao chỉ là “một cái giá rất nhỏ phải trả để ngăn chặn quốc gia đứng đầu thế giới về bảo trợ khủng bố sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Lãnh đạo Nhà Trắng có phát biểu trên trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài gần 8 tháng mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Truyền thông Anh dẫn lời 3 quan chức cấp cao của Iran cùng một nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ Tehran đã cố tình kéo dài các cuộc đàm phán với Washington nhằm làm suy yếu vị thế chính trị của Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.

Theo những người này, nỗi lo về các vụ tấn công quân sự mới cùng sự ngờ vực sâu sắc đối với Mỹ đã khiến Iran không mặn mà với việc nhanh chóng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt đối đầu.

Giới quan sát chỉ ra rằng cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 đã góp phần đẩy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump xuống mức thấp kỷ lục. Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ, những người đang lo ngại về giá xăng dầu tăng cao và chi phí sinh hoạt leo thang, có thể sẽ “trừng phạt” đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 3/11.

Các quan chức thừa nhận vì Tehran từ chối đưa ra các nhượng bộ mà họ tin có thể mang lại lợi thế chính trị cho ông Trump nên khó có khả năng hai bên đạt được bước đột phá nào trước khi bầu cử diễn ra.

Giới chức Iran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.