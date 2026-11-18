Cảnh báo trên được đưa ra sau khi đài CNN ngày 17/11 trích dẫn lời 7 quan chức Mỹ tiết lộ các thông tin tình báo mới của nước này cho thấy Iran đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy.

Theo đài RT, cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin đều khẳng định Washington đang xem xét mối đe dọa này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, ông Mullin lưu ý đây không phải là thông tin mới và Iran vốn luôn "nuôi dưỡng những tham vọng lớn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Philippines ngày 17/11. Ảnh: Pool Photo

Phát biểu trước các phóng viên tại Philippines hôm 17/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh Iran sẽ "phải trả một cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải hứng chịu trước đây" nếu nhắm vào các thành viên trong chính quyền của ông bằng "bom bẩn" hoặc vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Mullin gửi khuyến cáo trực tiếp tới Iran trên kênh CNBC: “Nếu các người nhắm vào một trong những thành phố của chúng tôi hay nhắm vào thủ đô Washington, các người sẽ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực, không chỉ là không quân, mà là tất cả các nguồn lực, để tiến đến và tiêu diệt các người”.

"Lãnh thổ Mỹ hiện vẫn an toàn. Tôi có thể khẳng định điều đó. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng tôi đều phải đối mặt với những mối đe dọa mới”, ông Mullin nói thêm.

Các nguồn tin của CNN mô tả kế hoạch của Iran hiện chỉ dừng lại ở mức tạo ra các phương án dự phòng cho Tehran, chứ chưa phải là dấu hiệu cho thấy một vụ tấn công sắp xảy ra. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ coi thông tin tình báo này là dấu hiệu ám chỉ Iran đang sẵn sàng leo thang một cách đáng báo động, trong bối cảnh Tehran phải đối mặt với áp lực dữ dội từ những cuộc tấn công quân sự cùng lệnh phong tỏa kinh tế nghiêm ngặt của Washington.

Theo đài RT, Iran thường xuyên đưa ra các lời đe dọa nhắm vào đất Mỹ, nhưng không thực hiện tấn công. Bộ An ninh Nội địa Mỹ năm ngoái từng cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của nước này cũng đã ngăn chặn nhiều âm mưu tiềm tàng do Tehran hậu thuẫn trên lãnh thổ Mỹ kể từ năm 2020.

Tehran đã bác bỏ các thông tin về kế hoạch chế tạo “bom bẩn” và gọi đây là “câu chuyện do truyền thông bịa đặt”.

“Những kẻ khởi xướng hành động gây hấn chống lại Iran đang tìm cách tạo dựng nền tảng truyền thông cho các âm mưu nham hiểm của chúng bằng cách thêu dệt và lan truyền những cáo buộc vô căn cứ. Từng bước một, chúng đang cố gắng tạo ra một lớp vỏ bọc hợp pháp cho các hành động gây hấn và tàn bạo tiếp theo. Iran thừa biết cách đáp trả bất kỳ hành vi gây hấn nào và đảm bảo rằng kẻ gây hấn sẽ phải nhận một đòn đáp trả không thể nào quên”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei viết trên mạng xã hội hôm 17/11.