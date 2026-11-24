Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/11 đã hoan nghênh việc hội đồng quản trị Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại làm CEO, đồng thời khẳng định đã trực tiếp can thiệp vào vấn đề này.

"Tôi đã nói chuyện với hội đồng quản trị Nvidia và thuyết phục họ. Tôi là người đã dàn xếp việc này. Tôi tin rằng sự can thiệp của mình là rất quan trọng. Sau khi đạt được thỏa thuận, tôi đã gọi cho ông ấy và nói: 'Jensen, tôi chỉ yêu cầu ông một điều thôi: Hãy làm việc thật chăm chỉ'', ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng quyết định can thiệp để phục chức cho cựu CEO Nvidia được đưa ra sau khi ông thảo luận với các quan chức cấp cao như Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tin ông Huang "không làm gì sai trái".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

"Ông ấy có một vài quyết định thiếu sáng suốt về đời sống cá nhân, nhưng không liên quan trực tiếp đến công việc, ông ấy không làm gì sai trái cả. Mọi người hỏi liệu việc giữ ông ấy lại có phải là một mối đe dọa hay không? Không. Việc để mất ông ấy mới là mối đe dọa", ông Trump nói.

Cùng ngày 23/11, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng xác nhận việc Tổng thống Trump đã tham gia vào quá trình đưa cựu CEO Nvidia trở lại công ty.

"Tổng thống Trump đã tham gia hoàn toàn vào quá trình này. Đây là quyết định tuyệt vời của hội đồng quản trị Nvidia, chúng ta phải bảo vệ những thiên tài của mình", ông Cheung cho hay.

Về phía Nvidia, công ty này thông báo rằng quyết định tái bổ nhiệm ông Jensen Huang được đưa ra sau khi họ tiếp nhận ý kiến từ chính phủ Mỹ. Dựa trên cơ sở đó, Nvidia tin rằng việc ông Huang trở lại làm CEO "không gây ra nguy cơ với an ninh quốc gia". Ngay sau khi thông tin ông Huang trở lại được công bố, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng vọt hơn 35%.