Ông Trump cân nhắc ký lệnh ân xá trước cho Elon Musk và các quan chức thân cận

Theo tờ USA Today, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 cho biết ông đang cân nhắc ký lệnh ân xá trước cho tỷ phú Elon Musk và các trợ lý khác tại Nhà Trắng, những người có thể trở thành mục tiêu điều tra của đảng Dân chủ nếu đảng Cộng hòa đánh mất quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ họ. Tôi có thể ký lệnh ân xá trước nếu cần thiết, ngay cả khi họ chưa chính thức bị cáo buộc vi phạm bất cứ tội danh nào. Đó là điều mà ông Joe Biden đã làm. Ông ấy ân xá cho mọi người. Tôi cũng sẽ làm như vậy mà không cần đắn đo", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với New York Post.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã sử dụng quyền ân xá để ban hành lệnh khoan hồng cho hơn 1.700 người. Phần lớn trong số này là những người bị cáo buộc liên quan đến vụ xâm nhập Điện Capitol ngày 6/1/2021 và các nhân vật trong giới kinh doanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Nếu kịch bản này xảy ra, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát các ủy ban trong cơ quan lập pháp nhằm tiến hành những cuộc điều tra.

Trước đó, một số nghị sĩ Dân chủ đã úp mở về khả năng mở cuộc điều tra về vai trò lãnh đạo của ông Musk tại Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), cơ quan thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy chính phủ để cắt giảm ngân sách. Ngoài ra, những hợp đồng giữa các công ty của người giàu nhất thế giới với chính phủ liên bang cũng nằm trong tầm ngắm.

Tính đến ngày 29/10, ông Musk đã chi ra khoảng 445,77 triệu USD để hỗ trợ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Khu vực mà ông Musk chi mạnh tay nhất là Texas, khi đã tốn hơn 200 triệu USD cho chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên thượng nghị sĩ Cộng hòa Ken Paxton. Ngoài ủng hộ tài chính, ông Musk cũng tận dụng tầm ảnh hưởng của mạng xã hội X để tác động tới dư luận.

Cách đây không lâu, người giàu nhất thế giới cũng cảnh báo sẽ đáp trả các nghị sĩ Đảng Dân chủ nếu họ tiến hành điều tra ông và các doanh nghiệp của ông. "Những ai muốn gây hấn với tôi nên hiểu rằng tôi sẽ truy tìm kẻ thực sự giật dây phía sau và nhắm vào họ, chứ không chỉ những con rối của họ", ông Musk nói ngày 22/10.