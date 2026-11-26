Elon Musk và Jensen Huang ngồi bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiệc chiêu đãi các lãnh đạo ngành công nghệ tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/11, Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ và là ứng viên cho vị trí lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện khóa tới, cáo buộc Jensen Huang đưa “các chip cực kỳ tiên tiến sang nước khác”, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Schumer cho rằng động thái này “tương đương với việc bán động cơ tên lửa cho nước khác trong cuộc chạy đua vào không gian trước kia”.

Ông Trump từng “bảo vệ” Elon Musk nhiều lần

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, Tổng thống Trump - người được cho là đã thuyết phục hội đồng quản trị Nvidia đưa Huang trở lại vị trí CEO - tiết lộ ông có thể một lần nữa can thiệp để hỗ trợ vị lãnh đạo này. Ông cho biết có thể cân nhắc ân xá cho CEO Nvidia Jensen Huang nếu cần, nhưng nhấn mạnh rằng ông không cho rằng điều đó là cần thiết.

“Tôi đoán đó luôn là một lựa chọn, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ cần thiết”, ông Trump nói.

Ông Trump không chỉ dành sự ủng hộ đặc biệt cho Huang mà còn nhiều lần công khai ca ngợi Elon Musk. Đáng chú ý, cả hai đều là những doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ, nhưng cũng đang đối mặt với không ít sức ép tại Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 23/11, ông Trump tiết lộ từng “bảo vệ” Musk trong nhiệm kỳ đầu tiên, dù không nói rõ đã can thiệp bằng cách nào.

“Tôi đã bảo vệ Elon rất nhiều trong nhiệm kỳ đầu tiên. Elon đã được bảo vệ. Tôi vẫn thường nhắc đến chuyện đó và tự hào về Elon. Tôi yêu quý Elon. Tôi nghĩ ông ấy rất tuyệt. Ông biết đấy, 80% là thiên tài siêu hạng, 20% còn lại có những vấn đề khác, nhưng tôi vẫn nói thẳng với ông ấy như vậy. Tôi đã bảo vệ Elon. Nếu không có tôi thì đã chẳng có một Elon như ngày nay, đặc biệt là trong một sự việc nhất định từng xảy ra, một vụ việc rất khó khăn”, ông Trump nói.

Ông Trump không giải thích thêm về sự việc này, nhưng nhấn mạnh: “Chúng ta phải bảo vệ những người tài năng xuất chúng như họ, bởi chúng ta không có đủ những người như vậy”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong lúc tỷ phú Elon Musk đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ hoạt động kinh doanh. Các tranh cãi không chỉ liên quan đến những dự án của SpaceX mà còn lan sang lĩnh vực AI, nơi công ty xAI đang phát triển chatbot Grok.

Mới đây, đảng Dân chủ cảnh báo sẽ ngăn cấp ngân sách cho các dự án của SpaceX, công ty do Musk đứng đầu, liên quan đến sự gián đoạn hoạt động của hệ thống Starshield tại Ukraine.

Ngày 23/11, hai bang Virginia và Oregon của Mỹ đã khởi kiện các công ty thuộc sở hữu của Musk, cáo buộc những doanh nghiệp này không thiết lập đầy đủ biện pháp bảo vệ người dùng khi phát triển công cụ AI Grok. Theo đơn kiện, điều này dẫn đến việc tạo ra các hình ảnh nhạy cảm trái phép.

"Những người bạn chỉ tốt khi thuận lợi thì vô giá trị"

Một ngày sau khi Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, hôm 24/11, Elon Musk đưa hai con trai X Æ A-Xii (6 tuổi) và Techno Mechanicus (4 tuổi) cùng một số nhân sự của SpaceX và xAI đến trụ sở Nvidia. Trước đó, tỷ phú này nhiều lần công khai ủng hộ người bạn lâu năm.

Elon Musk đưa hai con trai cùng đồng nghiệp đến gặp Jensen Huang. Ảnh: @benitoz/X.

Musk nhiều lần lên tiếng bênh vực Huang trong giai đoạn nhà sáng lập Nvidia đối mặt với sóng gió.

Trong bức ảnh được Ben Pouladian, nhà sáng lập BEP Research và cổ đông lâu năm của Nvidia, chia sẻ trên mạng xã hội X, ông nhắc đến tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai tỷ phú. Pouladian cũng dẫn lại quan điểm của Musk rằng những người sát cánh bên mình trong lúc khó khăn mới là bạn bè thực sự.

Thông điệp này cũng là điều Musk nhiều lần nhấn mạnh khi lên tiếng bảo vệ Huang. Những phát ngôn của tỷ phú dường như còn hướng đến những người đã không công khai hoặc mạnh mẽ đứng về phía nhà sáng lập Nvidia như cách ông đã làm.

“Ai cũng là bạn của bạn khi mọi chuyện suôn sẻ, nhưng những người ủng hộ bạn khi khó khăn mới là bạn bè thực sự”, Musk viết trên X hôm 23/11, khi đề cập đến việc ông công khai đứng về phía Huang.

“Những người bạn chỉ tốt khi mọi chuyện thuận lợi thì vô giá trị”, Musk nói thêm.

Ngày 23/11, sau khi Nvidia thông báo quyết định đưa Huang trở lại vị trí CEO, Musk nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ bằng dòng trạng thái: “Mọi chuyện đã xong”. Sau đó, ông tiếp tục khẳng định: “Sai lầm đã được sửa chữa”.

Elon Musk và Jensen Huang có tình bạn lâu năm. Ảnh: Reuters.

Musk là một trong những người công khai ủng hộ Huang mạnh mẽ nhất trong giai đoạn nhà sáng lập Nvidia không còn giữ chức CEO. Tỷ phú này còn tích cực lên tiếng vận động đưa người bạn lâu năm trở lại lãnh đạo công ty, đồng thời chia sẻ lại một bản kiến nghị kêu gọi Huang tái nhiệm đang lan truyền trên mạng.

Nvidia vẫn đối mặt bài toán 2.000 tỷ USD

Sự trở lại của Huang đã khép lại một giai đoạn bất ổn trong bộ máy lãnh đạo Nvidia, nhưng đến nay chưa thể xua tan những hoài nghi của giới đầu tư. Mối lo lớn nhất là liệu khách hàng có tiếp tục chi mạnh tay cho AI hay không, khi ngày càng xuất hiện nhiều nghi ngờ về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư này.

Chứng khoán Mỹ giảm sâu khi niềm tin vào AI suy yếu. Đồ họa: WSJ.

Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 25/11, cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm, có thời điểm mất tới 5,8%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu liên quan đến AI đồng loạt đi xuống.

Triển vọng lãi suất tăng cũng tạo thêm áp lực lên cổ phiếu Nvidia, khi ngày càng nhiều khoản đầu tư vào AI được tài trợ bằng vốn vay.

“Những câu hỏi cốt lõi, vốn đã được đặt ra ngay cả trước khi Jensen Huang rời vị trí CEO, vẫn chưa có lời giải”, Brent Schutte, Giám đốc đầu tư tại Northwestern Mutual Wealth Management, nhận định. “Cần bao nhiêu vốn để hiện thực hóa tiềm năng của AI? Sẽ cần thêm bao nhiêu vốn, với chi phí như thế nào? Và cuối cùng, lợi nhuận thu về sẽ ra sao?”.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư Phố Wall vẫn đánh giá Nvidia có tiềm năng tăng trưởng lớn. Họ kỳ vọng chi tiêu cho AI sẽ tiếp tục tăng và ông Huang có thể giúp công ty ổn định trở lại. Kể từ khi ông được phục chức, ít nhất 3 nhà phân tích đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu Nvidia lên mức tương đương “mua”. Mục tiêu giá bình quân của giới phân tích cho thấy cổ phiếu này có thể tăng 57% trong 12 tháng tới, theo Bloomberg.

“Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong quá trình phát triển AI, và Nvidia chính là động lực thúc đẩy tiến trình đó”, Ivan Feinseth, Giám đốc đầu tư kiêm đối tác cấp cao tại Tigress Financial Partners, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television hôm 24/11. “Thật đáng buồn và đáng thất vọng về những gì đã xảy ra với Jensen, nhưng nhìn chung, thị trường rất vui mừng khi ông trở lại”.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.