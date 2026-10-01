Ông Trump ca ngợi thợ sửa ống nước cứu máy bay

Khoảng 2 tiếng rưỡi sau khi cất cánh từ Dubai tới Tel Aviv sáng 30/9, chuyến bay FZ1073 của Flydubai bất ngờ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Yaniv Hayun, hành khách khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay Flydubai, tự hào giơ cao cờ Israel sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Ben Gurion, ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Ông Netanyahu ôm chặt người thợ sửa ống nước điều khiển máy bay Văn phòng Thủ tướng Israel công bố video ghi lại cảnh ông Netanyahu đón và ôm chặt Yaniv Hayun tại sân bay Ben Gurion. "Tôi nhìn thấy anh và thấy một con sư tử - người anh hùng vĩ đại", ông Netanyahu xúc động nói với vị hành khách vẫn mặc chiếc áo dính đầy máu từ chuyến bay.

Theo Reuters, máy bay chở 174 người bắt đầu mất độ cao rất nhanh, giảm gần 4.300 m chỉ trong chưa đầy 30 giây. Phi hành đoàn phát tín hiệu khẩn cấp, sau đó phát mã 7500 - tín hiệu quốc tế được sử dụng khi máy bay gặp sự can thiệp bất hợp pháp. Chiếc Boeing 737 cuối cùng chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Tabuk của Saudi Arabia.

Không lâu trước đó, một cuộc vật lộn diễn ra trong buồng lái. Yaniv Hayun là một trong số những hành khách lao về phía buồng lái, giúp ngăn chặn một thảm họa.

Theo giới chức Israel, cơ phó đã tấn công cơ trưởng Smit Machchhar, khiến ông bị thương nặng. Machchhar sau đó cố mở cửa buồng lái trước khi gục xuống, tạo cơ hội cho những người bên ngoài tiếp cận kẻ tấn công.

Những thông tin này vẫn đang được điều tra, Flydubai xác nhận đã xảy ra một vụ "ẩu đả" trong buồng lái nhưng chưa công bố nguyên nhân.

"Tôi đã xem Mayday"

Khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại sân bay Ben Gurion sau khi trở về nước, Hayun vẫn mặc chiếc áo dính đầy máu.

Ông kể rằng mình nhận ra có chuyện nghiêm trọng khi máy bay bất ngờ chúi xuống. "Có người hét lên", Hayun kể. Cú lao xuống mạnh đến mức ông bị hất về phía trước, gần khu vực tiếp viên hàng không đứng.

Hayun cùng một hành khách khác tìm cách mở cửa buồng lái. Khi cánh cửa mở ra, ông nhìn thấy người bị thương nằm gần cửa và kẻ tấn công đang ở giữa hai ghế, phía trước bảng điều khiển.

"Tôi túm lấy kẻ tấn công, khóa cổ hắn rồi kéo hắn ra ngoài", Hayun kể với Netanyahu. Theo lời ông, người này đang cố tác động vào các thiết bị điều khiển của máy bay.

Sau đó, những hành khách khác cùng tới hỗ trợ khống chế người này. Một trong những người tham gia là Tzvika Manes. Theo lời Manes kể với Channel 12, ba hành khách đã phải mất khoảng 20-25 phút để khống chế kẻ tấn công. Họ thậm chí dùng tai nghe có dây để trói người này lại.

Hayun quay trở lại buồng lái khi nhận thấy máy bay tiếp tục chúi xuống.

Phút hỗn loạn khi hành khách khống chế cơ phó Flydubai Sau khi nghe tiếng cãi vã và ẩu đả trong buồng lái, các hành khách trên chuyến bay Flydubai cùng lao vào khống chế cơ phó, giữa lúc máy bay bất ngờ mất hơn 5.000 m độ cao.

Ông ngồi vào vị trí điều khiển và kéo cần về phía mình. Theo lời kể của Hayun, máy bay bắt đầu ổn định hơn và ngóc lên khỏi trạng thái lao xuống. Một phi công dự bị đang có mặt trên chuyến bay sau đó bước vào và tiếp quản việc điều khiển máy bay.

Điều đáng chú ý Hayun không phải phi công, ông là một thợ sửa ống nước người Israel. Axios xác nhận nghề nghiệp này khi đưa tin về sự việc, trong khi The Sun và New York Post cho biết Hayun không có kinh nghiệm điều khiển máy bay đáng kể.

Khi được hỏi làm thế nào ông biết phải tác động vào cần điều khiển, Hayun đưa ra một câu trả lời khá bất ngờ. "Tôi xem Mayday", ông nói.

Mayday, còn được biết đến với tên Air Crash Investigation, là loạt phim tài liệu tái hiện các vụ tai nạn và sự cố hàng không. Hayun nói những gì ông từng xem trong chương trình đã giúp ông biết cách phản ứng khi chiếc máy bay bắt đầu lao xuống.

Times of Israel dẫn lời Hayun cho biết ông kéo cần điều khiển về phía sau và nhận thấy máy bay bắt đầu "cân bằng" trở lại. Không lâu sau đó, một phi công khác nói với ông rằng sẽ tiếp quản.

Ông Yaniv Hayun mặc áo dính máu trên chuyến bay của flydubai từ Dubai đến Tel Aviv gặp sự cố khẩn cấp giữa không trung. Ảnh: Times of Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó ca ngợi hành động của "thợ sửa ống nước" Yaniv Hayun, người đã góp công giành lại quyền kiểm soát máy bay dù chưa từng có kinh nghiệm lái phi cơ.

"Chưa từng lái máy bay, hiếm khi đi máy bay", Tổng thống nói về người hành khách. "Và dù chưa từng cầm lái, anh ấy vẫn nắm lấy cần điều khiển, kéo lên và giữ thăng bằng cho máy bay trước khi nó đâm xuống".

Hành khách hợp sức giữa cuộc khủng hoảng trên không

Hành khách Almog Italie cho biết anh đang thong thả chụp ảnh những vòng tròn cánh đồng được tưới tiêu trên sa mạc bên dưới thì chiếc 737 MAX của hãng FlyDubai bất ngờ lao dốc thẳng đứng.

"Máy bay bắt đầu rơi như gặp nhiễu động không khí, nhưng ở mức độ khủng khiếp. 20, 30 giây rơi tự do điên cuồng. Sau đó nó cân bằng lại rồi lại tiếp tục rơi", Italie kể lại. "Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Italie mô tả cảnh hành khách chạy tán loạn về phía trước khoang máy bay và hỗn loạn trước buồng lái, nơi các quan chức Israel cho biết cơ phó đã đâm cơ trưởng nhằm cố gắng làm rơi chiếc máy bay đang chở hơn 170 hành khách từ Dubai về Tel Aviv.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết nhiều hành khách và thành viên phi hành đoàn đã lao vào buồng lái. Một số người khống chế kẻ tấn công, trong khi những phi công khác có mặt trên máy bay giành lại quyền điều khiển.

Một hành khách khác, Asaf Rajuan, kể rằng mọi người nghe thấy tiếng hét từ buồng lái rồi nhận ra máy bay đang mất độ cao. Ông cùng những người khác chạy về phía trước để hỗ trợ.

"Đó là chuyện sống còn", Rajuan nói với Channel 12.

Trong khi đó, cơ trưởng Smit Machchhar - người bị thương trong cuộc ẩu đả - được giới chức Israel cho rằng đã dùng những khoảnh khắc sức lực cuối cùng để mở cửa buồng lái. Hành động này giúp các hành khách tiếp cận và khống chế kẻ tấn công.

Thủ tướng Narendra Modi khen ngợi cơ trưởng hãng Flydubai và chúc ông mau hồi phục, khẳng định "Ấn Độ tự hào về Đại úy Machchhar". Ảnh: Hindustantimes.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy hai người đàn ông đầm đìa máu nằm trên sàn. Một giọng nói bằng tiếng Do Thái cho biết ngoài khung hình: "Đây là phi công mà họ cố tình ám sát". Giọng nói khác chỉ vào người còn lại - nằm nghiêng bên cạnh được xác định là cơ phó - kẻ tấn công.

"Chúng tôi bị tấn công ngay trên chuyến bay này. Hắn tìm cách sát hại phi công, nhưng chúng tôi đã kịp khống chế", một nam hành khách mặc áo đen, gương mặt dính đầy máu bức xúc nói.

Reuters dẫn lời văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Machchhar sau đó được đưa tới bệnh viện tại Saudi Arabia.

Sau khi hạ cánh xuống Tabuk, cả hai phi công được đưa đi điều trị. Không có hành khách nào thiệt mạng trong sự cố. Những người trên chuyến bay sau đó được đưa về Israel bằng một chuyến bay khác.

Tại sân bay Ben Gurion, Hayun trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất khi các hành khách trở về. Trong đoạn video do văn phòng ông Netanyahu công bố, thủ tướng Israel ôm Hayun khi ông vẫn mặc chiếc áo dính máu. Netanyahu gọi ông là "một người hùng".