Theo đài CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng sau khi trở về từ Thâm Quyến, nơi ông vừa có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi đã có một cuộc gặp mang tính bước ngoặt nhất trong những năm qua. Tôi có mối quan hệ cá nhân tuyệt vời với Tổng thống Putin. Đó là điều rất tốt. Tôi có mối quan hệ cá nhân tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đó cũng là một điều tốt. Đất nước của chúng ta đang được an toàn vì những điều này", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu ông có tin Tổng thống Putin là bạn của nước Mỹ hay không, Tổng thống Trump nói: "Tôi không thể trả lời thay cho toàn bộ nước Mỹ. Nhưng mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin đã đem lại cho chúng ta nhiều sức mạnh".

(Từ trái qua phải) Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận ông không chắc tiến trình phi hạt nhân hóa "có thành hiện thực hay không". Đây là một trong những chủ đề trọng tâm được ba nhà lãnh đạo thảo luận tại Thâm Quyến.

Cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Trump đã kêu gọi cựu CEO Nvidia Jensen Huang "xin lỗi và quay lại lãnh đạo tập đoàn". Người đứng đầu Mỹ nhận định nếu Nvidia "thông minh", công ty sẽ chấp nhận kịch bản này. Tổng thống Trump cũng xác nhận đã trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về ông Jensen Huang tại Thâm Quyến, khẳng định nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá rất cao cựu CEO Nvidia.

"Tôi nghĩ Jensen xứng đáng có cơ hội thứ hai. Tôi muốn thấy ông ấy quay trở lại, chúng ta đang nói tới một trong những bộ óc thông minh nhất thế giới", ông Trump bày tỏ.

Kể từ khi bê bối ngoại tình của ông Huang xảy ra, mức sụt giảm vốn hóa của Nvidia đã lên tới khoảng 2.600 tỷ USD, khiến thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc.