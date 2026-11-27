Theo tuyên bố được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố, Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte gặp nhau tối 25-11 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, Mỹ. Xung đột Nga-Ukraine và tình hình Iran là những chủ đề chính trong cuộc trao đổi.

Tổng thống Trump (trái) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO

Về vấn đề Ukraine, tuyên bố chung cho biết 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc Nga cần tránh các hành động có thể khiến chiến sự lan rộng, dù cố ý hay vô ý. 2 bên cũng đề cập đến sự cần thiết sớm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, theo báo The Kyiv Independent (Ukraine), khi đăng nội dung tuyên bố lên mạng xã hội Truth Social sau đó, Tổng thống Trump đã thêm Ukraine vào phần nói về việc tránh các hành động làm xung đột mở rộng.

Một quan chức NATO giấu tên nói rằng bản tuyên bố ban đầu là nội dung 2 bên đã nhất trí. Điều này cho thấy ông Trump sau đó đã tự thay đổi câu chữ.

Tại cuộc gặp ở Florida, Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO cũng thảo luận về việc tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư cho cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Mỹ cũng như trong liên minh.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, ông Rutte cho rằng Ukraine cần có các bảo đảm an ninh trong tương lai khi xung đột kết thúc. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục bảo đảm Ukraine có đủ nguồn lực để chiến đấu.

Trong một bài đăng riêng ngày 26-11, ông Trump cho biết tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Trung Quốc ngày 19-11, ông đã bày tỏ mong muốn Nga chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ ở châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ hy vọng sớm đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.