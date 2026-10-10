Ông Trump bổ nhiệm thư ký báo chí Nhà Trắng mới

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm bà Katie Zacharia, cố vấn truyền thông của nền tảng mạng xã hội Truth Social, giữ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng. Bà Katie được bổ nhiệm thay thế Karoline Leavitt, người rời chính quyền hồi tháng 8.

Ông Trump nhận xét bà Zacharia có “thành tích ủng hộ không tì vết, đồng thời là một người ủng hộ trung thành và xuất sắc”.

“Tôi tin tưởng rằng Katie sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp cho đất nước chúng ta trên cương vị Thư ký báo chí Nhà Trắng tiếp theo. Bà ấy nhận được sự tôn trọng và sẽ phối hợp rất hiệu quả với giới truyền thông, người dân Mỹ cũng như chính quyền của tôi”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm bà Katie Zacharia làm Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Bà Zacharia trở thành nhân vật giữ vai trò quan trọng trong hoạt động truyền thông của Nhà Trắng, vào giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng tới. Đây là thời điểm cử tri Mỹ sẽ đưa ra đánh giá đối với chương trình nghị sự của ông Trump cũng như quyền kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà Zacharia bày tỏ vui mừng trước quyết định bổ nhiệm. Bà cho biết mong muốn được “làm việc với đội ngũ phóng viên thường trú tại Nhà Trắng cũng như các nhà báo trên khắp đất nước” để truyền tải thông điệp của Tổng thống Trump.

Theo hồ sơ LinkedIn, kể từ tháng 6, bà Zacharia giữ chức cố vấn truyền thông cấp cao cho Truth Social, nền tảng mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Tập đoàn Trump Media & Technology Group (DJT.O).

Trước đó, bà từng có thời gian ngắn giữ chức người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trước khi rời cơ quan này vào tháng 3. Bà Zacharia cũng từng thực tập tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush.

Theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây do Reuters/Ipsos thực hiện, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống còn 32%. Đây là mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Nguyên nhân một phần đến từ việc ngày càng nhiều cử tri đảng Cộng hòa không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt và cuộc xung đột với Iran.

Việc bổ nhiệm bà Zacharia cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền Tổng thống Trump với hệ thống hoạt động chính trị và truyền thông rộng lớn hơn của ông.

Quyết định này được đưa ra sau khi Trump Media hồi tháng 7 công bố kế hoạch cung cấp cho các ngân hàng và công ty giao dịch tài chính quyền tiếp cận “nhanh nhất” đối với những bài đăng từ các tài khoản có sức ảnh hưởng trên Truth Social, bao gồm tài khoản của Tổng thống Trump, thông qua một dịch vụ có thu phí.