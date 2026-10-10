Ông Trump bổ nhiệm cố vấn Truth Social làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 thông báo bổ nhiệm Katie Zacharia làm Thư ký báo chí Nhà Trắng, vị trí chịu trách nhiệm truyền tải thông điệp của chính quyền và trả lời câu hỏi của giới truyền thông.

"Tôi vinh dự bổ nhiệm Katie Zacharia làm Thư ký báo chí. Katie đang làm rất tốt công việc cố vấn truyền thông cấp cao của mạng xã hội Truth Social thuộc Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ đánh giá Zacharia là người ủng hộ trung thành, đồng thời ca ngợi sự nhiệt tình của bà đối với phong trào "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA).

Ông bày tỏ tin tưởng tân Thư ký báo chí sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt với đội ngũ phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm của bà trong các chiến dịch tranh cử tổng thống và lĩnh vực truyền thông.

Zacharia, 42 tuổi, thường xuyên xuất hiện với tư cách bình luận viên trên các kênh truyền hình bảo thủ như Fox News và Newsmax. Đầu năm 2026, bà từng giữ vị trí người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), nhưng rời nhiệm sở sau khoảng 2 tháng.

Bà sinh sống tại bang California và từng làm việc cho Fix California, tổ chức vận động chính trị bảo thủ do Richard Grenell, đồng minh lâu năm của ông Trump, sáng lập.

Theo CNBC, Zacharia từng giữ chức trưởng cố vấn pháp lý tại tổ chức này, tham gia thúc đẩy các mục tiêu chính trị bảo thủ ở bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ.

Zacharia tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine và bắt đầu tham gia hoạt động chính trị của đảng Cộng hòa với vai trò thực tập sinh tại Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa năm 2006.

CNN dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Trump đã tham khảo ý kiến một số đồng minh và cố vấn thân cận, trong đó có cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, trước khi quyết định bổ nhiệm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng là một trong những vị trí có mức độ xuất hiện trước công chúng cao nhất trong chính quyền Mỹ. Người đảm nhiệm chức vụ này tổ chức các cuộc họp báo, giải đáp câu hỏi về chính sách và truyền tải lập trường của tổng thống tới công chúng.

Trước đó bà Leavitt được bổ nhiệm vào tháng 1/2025, khi mới 27 tuổi, trở thành người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí này.

Sau khi rời chính quyền vào cuối tháng 8/2026, bà dự kiến gia nhập Fox News với tư cách bình luận viên từ tháng 11.